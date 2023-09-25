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揭昌益是寡婦樓都更建商大股東　他籲：高虹安認錯吧

▲▼揭昌益是寡婦樓都更建商大股東 吳崢：謎底揭曉，高虹安認錯吧！。（圖／吳崢辦公室提供）

▲吳崢揭昌益是寡婦樓都更建商大股東。（圖／吳崢辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安爭議連環爆，新北市中和區立委參選人吳崢今（25日）拿出更直接事證，表示昌益集團楊邴淇不僅是寡婦樓都更建商理銘開發的大股東，近一步追查後更發現，昌益集團共約持有理銘開發60%股份，對理銘具有絕對的影響力。

吳崢表示，外界關切的高虹安新竹大秘寶，案情逐漸進入深水區，一切都是從高虹安用不符市價的優惠條件，打著沒人相信的「分租套房」幌子，接受上百坪豪宅的回饋，入住回建築開始。

吳崢說，然而，主導上百億寡婦樓都更利益的理銘開發，與高虹安入住的回建築之間，到底有什麼關係，是最關鍵的問題，經過鍥而不捨的持續追查後，發現關鍵藏在理銘開發大股東裡。

吳崢表示，上網搜尋「理銘開發」、「大股東」，會得到一個名字：楊邴淇。他說，楊邴淇不僅是昌益董事長的兒子，也是現任「新竹市都市設計及土地使用開發許可審議委員會」的委員，還是「新竹市不動產開發商業同業公會」的常務理事。

吳崢說，理銘開發是公開發行公司，因此根據公開資訊發現，楊邴淇名列理銘大股東，持有股份1.41%；近一步挖掘發現，楊邴淇擔任董事長的瑩宇投資股份有限公司，也持有理銘16.33%股份，因此，楊邴淇實際掌控的理銘股份高達17.74%，是名符其實的理銘大股東。

不僅如此，吳崢繼續揭露，諸多昌益事業群的相關公司，楊玉全夫婦和包含楊邴淇在內的兒子女兒，總共6個人和6個人擔任代表人的6間公司，都持有理銘開發的股份，加起來竟高達約57％，再加上理銘董事林秋杏所代表的公司恭平投資，也是昌益集團掌控，股份累計突破60％。

吳崢說，高虹安2月住進了昌益集團低價提供的回建築，3月啟動了昌益集團具有實質影響力、過半股份的理銘開發寡婦樓都更，利益關係謎底揭曉。他後強調，一切的起因是高虹安住進了回建築，若有對價關係浮現，縱使不違背職務，也極可能觸犯《貪污治罪條例》，勸高別再推託，好好向社會大眾道歉。

▲▼揭昌益是寡婦樓都更建商大股東 吳崢：謎底揭曉，高虹安認錯吧！。（圖／吳崢辦公室提供）

▲▼揭昌益是寡婦樓都更建商大股東 吳崢：謎底揭曉，高虹安認錯吧！。（圖／吳崢辦公室提供）

▲▼揭昌益是寡婦樓都更建商大股東 吳崢：謎底揭曉，高虹安認錯吧！。（圖／吳崢辦公室提供）

▲▼揭昌益是寡婦樓都更建商大股東 吳崢：謎底揭曉，高虹安認錯吧！。（圖／吳崢辦公室提供）

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