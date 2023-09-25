保障生命選擇權　時代力量將提「安樂死合法化」草案

▲時代力量今天舉辦「安樂死合法化，即刻啟動社會對話」記者會。（圖／時代力量提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣社會對於安樂死的合法性討論不曾間斷，時代力量立委王婉諭今（25日）表示，為了保障個人生命選擇權，時力黨團近期將提出「安樂死合法化」草案，並啟動社會對話；該草案肯認病人有申請安樂死的權利，同時為了醫師倫理，也賦予醫師得隨時拒絕的權利。

時代力量今天上午舉辦「安樂死合法化，即刻啟動社會對話」記者會，由王婉諭、婦產專科醫師江盛、整合醫學與安寧雙專科醫師姜冠宇、律師暨諮商心理師紀岳良，共同說明時代力量推動安樂死合法化的立場和立法重點。

王婉諭表示，長期慢性疾病的壓力與苦痛，對於病人和家屬寶帶來的身心打擊，已是現代社會無可迴避的課題，時代力量近期舉辦安樂死系列講座，更組成法案小組，凝聚專家學者與民眾意見，研究各國比較立法例並草擬法案，尤其是在安樂死議題上走的最久的歐盟國家立法例和研究。

王婉諭指出，時代力量的草案版本認為，病人如果罹患了難以治癒的疾病，而且在已經接受妥善照護的情況下，還是承受了難以忍受的痛苦，這時候法律上就應該要肯認病人有申請安樂死的權利，讓生命自主不再只是口號甚至是奢求，而能夠真正地保障到個人的自由。

另一方面，王婉諭說明，時力的版本也有考量到醫師在倫理或個人方面的顧慮，因此法案會賦予醫師得隨時拒絕的權利，同時針對後續的銜接，時力認為也應該要透過一定的協調機制，由其他有意願的醫師來承接這些申請，藉此保障病人的權利，而針對願意從事相關業務的醫事人員，我們也將訂定相應的免責條款，免除他們所可能面臨到的法律風險。

王婉諭強調，政府在整個安樂死法案當中所扮演的角色，除了在事前要有對於安樂死服務機構，還有專業人員的許可跟認證之外，也應該要在事後針對每個申請執行安樂死的個案，做逐案的審查來確認個案合法性。

江盛指出，截至目前為止所有政黨中，只有時代力量全力支持安樂死，並且提出具體的法案版本，時代力量已經對社會承諾，將在新的國會提出安樂死法案，呼籲選民共同支持具有未來性，具備改革動力，並且關心國民生命福祉的立法工作。

紀岳良呼籲，請衛福部不要再遮蔽雙眼，無視許多人臨終前不可醫治的痛苦，真正從民主法治保障人民基本權益、人性尊嚴的職責，積極推動安樂死立法，台灣應跟隨如荷蘭、比利時等對善終死亡有積極保障的進步國家腳步，真正落實民主法治國家保障基本人權的精神。