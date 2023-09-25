控國防部帶頭炒地　邱顯智揭秘「寡婦樓都更煉金術」

▲邱顯智今天上午與新竹市議員們舉行「新竹寡婦樓都更煉金術大揭秘」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市寡婦樓都更案成為選舉攻防焦點，新竹市立委參選人、時代力量立委邱顯智今（25日）舉行記者會指出，寡婦樓都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，將對新竹市帶來巨大的負面衝擊，呼籲都更實施者國防部收回此案，重新提出對新竹真正有利的方案，並呼籲新竹市政府不應草率通過本案，且應修改相關法規避免利益衝突。

邱顯智今天上午舉行記者會爬梳該案起源說，寡婦樓都更案的起源，是國防部政治作戰局在馬政府時代，以活化眷村土地之名，大批甩賣手上的眷村土地，委託內政部營建署辦理都更招商，當時在新竹市就有5個案子，總面積超過7公頃，寡婦樓就是其中一案。

邱顯智指出，2014年內政部營建署招商，只有理銘一家通過資格審查，最後也拿到這個案子，結果當時主辦都更招商的營建署城鄉分署長洪嘉宏，在2017年因寡婦樓案收了昌益集團2000萬賄款，以及在新竹另外兩個遠雄的都更案索賄4500萬被收押，在去年被台北地院依《貪汙治罪條例》判決8年2個月。

邱顯智進一步表示，寡婦樓案為什麼只有理銘一家通過？判決書寫得很清楚，就是因為洪嘉宏掌握了資格審查中的所有細節和決策權，手把手讓昌益拿下這個都更案，也就是說這個案子從招商開始就嚴重違法舞弊，根本不是用公開透明的方式選擇最佳的廠商，毫無正當性。

邱顯智指出，儘管弊案黑影幢幢，國防部還是不願意中止契約，一路讓理銘繼續進行這個都更案，這個案子依都更前參與分配之權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億，國產署約7737萬，理銘開發約8.3億，請問寡婦樓都更強推到底，是因為對昌益、國防部有利，還是對新竹市民有利？答案已經很明瞭。

邱顯智再說明，更誇張的是，昌益不但不受弊案影響，還透過容積獎勵、容積轉移取得更多戶數，整體允建容積率達到法定容積率的兩倍，變成總共13棟高樓，超過1000戶的建案，對於周遭本來就已經不足的停車空間，擁擠的交通和搶破頭的教育資源，帶來更沉重的負擔。

邱顯智呼籲國防部，應該要立即中止這個違法舞弊、犧牲新竹市民生活環境換取建商和政府利益的都更案，重新規劃成社宅及其他必要的公共設施，才能從根本解決寡婦樓都更案的問題。

邱顯智也呼籲高虹安市府，寡婦樓都更案的環評初審飆速通過，但很多關鍵的問題都沒有解決，而本案的環評、都更審查，更因為委員本身有昌益的背景，有嚴重的利益衝突疑慮，市府在環評大會應該要主張退回本案，並修改環評、都更審查委員的選擇標準，不要讓這個案子一錯再錯。



此外，邱顯智補充，接下來也會請內政部修改「各級都市更新及爭議處理審議會設置辦法」、「各級都市計畫委員會組織規程」等法規，全面杜絕都更案例益衝突的問題。

新竹市議員林彥甫表示，跟寡婦樓類似都更案還有位於金城一路的世紀鑫城，一樣是國防部的地，實施者也同樣是昌益集團的理銘開發；而寡婦樓都更案有一大塊商業區就在原來寡婦樓的位置，未來恐繼續做住宅使用，建商規劃蓋高達 22層的大樓，這難道相關審查委員都視而不見嗎？

針對最近因為新竹市長高虹安的爭議，陸續被爆出環評或都更審查委員背景是建商、開發商的人，林彥甫質疑，具建商、開發商背景的人，根本不適合擔任都審、都計、環評等獨立審議委員會的委員，球員兼裁判，常有利益衝突問題，但實際上這樣的情況到處都是，而且在新竹市也持續很長一段時間，甚至各縣市的都市設計及土地使用開發許可審議委員會設置要點，大多設有「建築開發商業同業公會代表」的席次。

林彥甫表示，他將在新竹市議會下次的臨時會上提案，建請市府修改正環評委員會組織規則及都審委員會設置要點，明定建商、開發商相關背景，不得擔任委員會委員，杜絕開發商介入初審。他也公開邀請新竹市議會各黨派議員共同連署，一定要從制度上根本杜絕建商、開發商將手伸進這些委員會當中。