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寡婦樓環境影響評估也「自己人」做的？　李正皓2問高虹安

▲▼李正皓再度質疑寡婦樓都更案。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲李正皓再度質疑寡婦樓都更案。（圖／翻攝自李正皓臉書，下圖同，可點圖放大）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市寡婦樓都更案頻遭質疑，政治評論員李正皓今（25日）表示，該案環境影響說明書的受委辦單位竟然也是「自己人」，其中受委託辦理綜合評估作業的元基工程顧問公司負責人張益壽，擔任中華天使投資股份有限公司董事。李對新竹市長高虹安提出「2問」：是否支持該案重新進行環評？是否願意接受檢調調查？

李正皓今天表示，上周他揭露寡婦樓的極音速環評主持人兼環評委員解鴻年是開發商的相對關係人，違反利益迴避原則，但其實寡婦樓能夠在最短時間內通過環評初審還有一份關鍵的評估報告「環境影響說明書」，這份報告的受委辦單位竟然也是自己人。

李正皓指出，一個案子要通過環評，光是環評委員有自己人是不夠的，環評會議上出示的環境影響說明書才是關鍵，環境影響評估說明書由開發商委託工程顧問公司撰寫，針對開發案中所有可能的環評面向做出科學化的評估，是所有環評會議上討論的科學基礎。

李正皓說明，根據寡婦樓（新竹市東區光復段1034地號等35筆土地都市更新事業計畫案）的環境影響說明書，清楚載明是由理銘開發委託元基工程顧問辦理綜合評估作業，這份評估作業包含12個環境面向，其中10個面向包含空氣品質、地形土壤、水文水質、噪音振動、廢棄物等是由元基工程顧問負責細項評估。

李正皓指出，元基工程顧問公司的負責人叫張益壽，同時也是該份報告的綜合評估者與景觀遊憩細項的負責人，可以說張益壽一個人決定了寡婦樓環評的生死，但不意外的，張益壽也是「自己人」，根據中華天使投資股份有限公司的相關資訊，其中解鴻年在該公司擔任監察人、張益壽擔任董事，分別持股3萬股。

李正皓指控，「看懂寡婦樓的環評是怎麼一回事了嗎？從環境影響說明書到環境影響評估會議都是開發商的『自己人』在處理」，5個月開3次會，讓寡婦樓環評通過第一階段、跳過第二階段直奔環評大會的本壘板，高虹安領導的新竹市就是建商天堂，利益迴避原則形同虛設。

最後，李正皓表示，沒有人質疑解鴻年、張益壽的專業，也沒有人質疑解鴻年、張益壽在何時聘任，外界在質疑的是一個基本的利益迴避原則，兩個問題高虹安不能迴避：第一，是否支持違反利益迴避原則的寡婦樓都更案重新進行環境影響評估與會議？第二，高居住在寡婦樓開發商提供的極便宜豪宅中已涉及不正利益取得，而如今寡婦樓的都更過程出現如此多爭議，是否願意親自前往檢調接受調查釐清爭議？

▲▼李正皓再度質疑寡婦樓都更案。（圖／翻攝自李正皓臉書）

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