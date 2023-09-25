中秋連假颱風影響機率曝！北東雨多難賞月　戶外烤肉中南部最佳

▲中秋連假北東天氣不穩定。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日起水氣逐漸增多，中秋連假的天氣不太穩定，北部、東半部降雨機率較高，中南部則是午後有雨，不過目前發展的熱帶系統對台灣均無影響，氣象專家表示，中秋若要安排戶外烤肉活動，南部放晴機會比北部大，西部也比東部大。

中央氣象署表示，今天水氣偏少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面的東半部地區、恆春半島及大台北山區偶有零星雨勢，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；各地高溫可以來到31到35度，其中北部、高雄及台東局部地區有36度以上高溫發生的機率。

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▲根據氣象署預報，明天雨區擴大，連假水氣增。（圖／氣象署）

臉書粉專林老師氣象站貼文表示，中秋連假北邊有大陸高壓帶來東北季風南下所伴隨的雲雨帶，南邊在南海至菲律賓東方海面大低壓帶內也有熱帶擾動持續增強發展，水氣含量增多。

受到東北季風影響，迎風面的北部、東北部及東部地區比較容易受到降雨的機會，雲量也會偏多。至於西半部地區，則是維持晴時多雲，午後山區有局部陣雨或雷雨的天氣型態，綜整來看，中秋安排戶外烤肉活動，南部比北部有機會，西部的機會又比東部大。

▲中秋可以安排戶外烤肉嗎？專家給答案。（圖／取自「林老師氣象站」粉專）

臉書粉專天氣風險表示，明日起水氣逐漸增多，東北部迎風面的地形降雨會增加，中南部午後對流及夜晚到清晨的降雨、雲量也都會增多，中秋連假賞月可能得碰碰運氣。

另外熱帶系統方面，目前來看現有的熱帶擾動91W，雖然昨天發展的很快，但已經接近中南半島陸地，後續將移入陸地並減弱，沒有影響台灣的機會，預估南海在週三到週日還有熱帶系統發展的機會，偏向在南海活動，影響機會也不大。

而太平洋上則有92W正在發展，環流非常廣，目前呈現四週有雲簇發展，中間沒有明顯組織的型態，所以短期內不容易整合起來，綜合預報資料來看大致要等到週四、週五才會有比較好的發展，不過這時間距離台灣仍然比較遠，也沒有直接影響的機會，不用太過關注。