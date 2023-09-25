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明雨區擴大！連假變天降溫　最新成颱機率曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

周二起雨區擴大，中秋連假變天降溫！中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二至周六水氣增加，周日有一波東北季風下來，高溫下降2、3度；另外，目前南海到菲律賓東方海面是一個大低壓帶，這幾天發展成颱風的機率不高，接近月底會比較明朗。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（25日）各地大多多雲到晴，大台北、東半部和恆春半島有零星降雨，但不多，主要是中南部和各地山區午後有雷陣雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

曾昭誠說，周二至周六水氣增加，北部、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、有午後雷陣雨；周日有一波東北季風下來，北部、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他多雲到晴、有午後雷陣雨。

至於是否為今年入秋首波東北季風，曾昭誠分析，目前預報來看，夜晚清晨低溫稍微下降一些，但還不會到20度以下，高溫和周六相比則下降2、3度。

而本周是否可能有颱風生成，曾昭誠表示，目前南海到菲律賓東方海面是一個大低壓帶，這幾天發展成颱風的機率不高，接近月底會比較明朗；另外，南海的熱帶系統發展會往越南前進，對台灣沒什麼影響。

▼連假變天降溫。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲今日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

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