販賣機騙錢「投奶茶變綠茶」！苦主怒貼公告一票人笑翻

▲販賣機騙錢公告讓人笑出來。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

自動販賣機隨處可見，想要購買飲料、開水十分方便。不過，一名男子走在路上時，看見了某販賣機上被貼了公告，上面寫滿了「此販賣機會騙錢」等文字，讓他忍不住笑了出來，直言「怨念很深」，照片曝光以後，瞬間引發討論。

這名男子在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，他在路上看見了一處販賣機，卻沒有被裡面的商品吸引，而是上方貼的公告讓他忍不住嘴角上揚。

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從照片中可以看見，販賣機上貼了一張A4大小的紙，紙上印了「此販賣機會騙錢，投奶茶出綠茶」等文字，且一連重複了5遍，可以感覺出貼上公告的人內心有多不滿，也令他笑得直言，「怨念很深的感覺，不知道被騙幾次了。」

貼文曝光以後，讓許多網友也笑了出來，不少人留言笑稱，「都是10元，騙的不是錢，是感情」、「投綠茶不知道會出什麼」、「我一直笑，這太好笑了，為想喝奶茶的QQ」、「說不定你不管按什麼全部都是綠茶。」

此外，也有苦主分享過自身經歷，「還好不是打完球的時候，按運動飲料結果掉八寶粥出來，不信邪再投錢按一次又掉八寶粥出來，第三次投錢改按八寶粥，還是掉八寶粥出來，最後手上全是八寶粥。」