不只大冰奶！「最強滾屎神飲」曝光　內行驚揭1招：立刻有感

▲許多人喝完早餐店奶茶，就會想要炸屎。（示意圖／與新聞事件無關／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

說到「最強通便飲料」，大家秒聯想到早餐店奶茶！而一名妹子以「喝什麼飲料最容易拉？」開啟話題，引來一票網友點名「大冰奶每喝必拉」，也有人認為早餐店的「咖啡牛奶」也是超強炸屎神飲之一，另外還包括手搖飲十二韻玫瑰冰茶、統一高纖無糖豆漿，最後還有人笑虧1招「去寶雅喝奶茶！」

一名女網友在臉書《爆廢1公社》先是貼出一張早餐店中杯飲料的照片，顯見是「最強瀉藥奶茶」，而她下秒接著好奇詢問，「喝什麼飲料最容易拉？」

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文章曝光後，一票人點名當然是大冰奶最有感，還加碼咖啡牛奶有同樣效果，「早餐店的奶茶比瀉藥厲害」、「早餐店奶茶跟便當店紅茶」、「早餐店奶茶跟咖啡牛奶」、「早餐店的大冰奶每喝必拉」、「奶精的奶茶」、「當然是早餐店冰奶茶，咖啡牛奶」、「奶茶啊，這幾天早上喝奶茶，早餐還沒吃完，先跑廁所」、「咖啡牛奶吧」。

其他網友也分享其他飲品，「早餐店大冰奶、分解茶、康普茶、每朝綠茶、牛奶、多多」、「火龍果汁」、「我的話是統一高纖無糖豆漿」、「十二韻玫瑰冰茶，玫瑰舒暢輕盈茶」、「十二韻玫瑰茶 包你拉爆」、「印度拉茶」、「統一高纖無糖豆漿+1，拉到我以為是身體出狀況」、「韓國牌香蕉牛奶」。

▲網友加碼分享，早餐店咖啡牛奶也是通便神器。（圖／翻攝爆廢1公社）



許多人也認證，逛寶雅或賣場也通順有感，「不用喝，只要去寶雅或家樂福就立馬有感了」、「去寶雅喝奶茶...是要拉到關門嗎」、「帶著早餐店的奶茶去逛寶雅」、「還喝什麼咧，逛寶雅速度快到你怕」、「花錢買飲料幹嘛？去寶雅不就可以得到一樣的效果」。

至於為何早餐店大冰奶總是每喝必拉？營養師廖敏涵日前分享5個容易導致腹瀉的可能原因，如下：

1. 冰塊（冰塊中的大腸桿菌）

2. 一早喝太冰腸胃受不了刺激

3. 奶茶加「奶精」油脂多難消化

4. 奶茶加「鮮奶」乳糖不耐者易受影響

5. 紅茶（添加決明子）

▼營養師表示，早餐店奶茶的冰塊、紅茶或是鮮奶，都可能是導致拉肚子的原因。（圖／記者周宸亘攝）