稱國民黨快被民進黨滅門　朱立倫曝與侯友宜訪美後「通話內容」

▲朱立倫國民黨全球海外台商後援成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台商力挺國民黨總統參選人侯友宜大會今（24）日上午在圓山飯店舉辦，但侯友宜因為近日屏東大火事故而暫停選舉行程，改由國民黨主席朱立倫出席。朱立倫致詞時表示，在民進黨清算之下，國民黨雖然沒有抄家但可以算是滅門，因此非常謝謝全球台商的支持支援；朱也提到侯友宜府剛結束訪美行，也是很感謝僑界、台商的力量。

朱立倫表示，非常謝謝來自全球的台商朋友們，大家熱愛中華民國，大家支持國民黨，沒有各位全力的支持，國民黨在民進黨清算之下，雖然沒有抄家但可以算是滅門，大家都扮演非常關鍵的角色、關鍵的力量，去年在黨最辛苦的狀況下，因為各位的努力、所有全球台商的支持支援，全力以赴來加油打氣，讓國民黨在台灣各地都能夠贏得勝選，2024又面對更嚴峻的挑戰，需要大家這一股熱情，大家的團結、大家的努力，最後才會順利成功。朱立倫強調，2024是一場關鍵的選戰，一定要政黨輪替，一定要下架民進黨，中華民國、台灣更好。

朱立倫也提到，侯友宜兩天前剛剛從美國回來，相信大家可以感受到他這一趟美國之行，由僑界、海外台商們發揮最大的力量，剛才侯友宜跟自己通電話，要打給劉雙全會長，要特別謝謝劉雙全會長，讓很多媒體朋友們感受到台商朋友、僑界的熱情，不管這次的紐約，在紐澤西，在華府，在舊金山，這4場大型的僑宴，其實來自的各地支持者大家匯集在一起，有人開了八小時的車來到現場參加，當天就要開車回去，永遠不忘中華民國。

朱立倫也說，很多僑界的朋友都是隱身在幕後的無名英雄，大家都是以大局為重，小我很小，大我很大，就像國民黨駐美代表處，很多僑界朋友支持駐美代表處，大家看到華府代表這一年多來，這一次就發揮了多大的功能，能夠短短兩天侯友宜能夠見到十六位的參議員，在四大智庫尤其在華府的兩大智庫，布魯金斯有二十三位來自華府地區的重量級學者參與研討會，在傳統基金會有十四位重量級的學者專家來參與研討會，這些學者專家很多都是重量級，原來國務院、國安會、國防部的重要官員。

朱立倫反問，誰能夠請得動這些人？民進黨可能要靠公關公司，靠他們的長期以來的政府資源，而國民黨有的就是志工，有的就是各位僑界的朋友。