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UCLA棕熊行進樂隊登國慶！　「美日台」世界民主陣營雙十連線

▲▼國慶籌備委員會與文總再公布，譽有「純金之聲」美名的「UCLA棕熊行進樂隊」，將在大會上演出，超過百人的盛大編制，演奏美式足球賽戰歌、流行音樂與拉丁風格等熱鬧的曲風為台灣慶祝。（圖／文化總會提供）

▲國慶籌備委員會與文總再公布，譽有「純金之聲」美名的「UCLA棕熊行進樂隊」，將在大會上演出，超過百人的盛大編制，演奏美式足球賽戰歌、流行音樂與拉丁風格等熱鬧的曲風為台灣慶祝。（圖／文化總會提供，下同）

記者陶本和／台北報導

2023年國慶大會進入最後倒數，國慶籌備委員會與文總再公布，譽有「純金之聲」美名的「UCLA棕熊行進樂隊」，將在大會上演出，超過百人的盛大編制，演奏美式足球賽戰歌、流行音樂與拉丁風格等熱鬧的曲風為台灣慶祝；同時，搭配東京農業大學第二高校吹奏樂部，以及海軍官校鼓號樂隊，今年國慶展現出「美日台」世界的民主連線。

擔任棕熊行進樂隊總指導教練的Kenneth Fisher表示，樂隊闊別7年再訪台，除編制擴大以外，對於過去和台灣的交流印象深刻，本屆學生報名十分踴躍，對來台演出和品嚐各地美食感到非常興奮，學生紛紛指定教練務必安排「參觀101大樓」和「喝珍奶」行程。

文總表示，全球排名前30的UCLA，學生十分重視自己的課業，為了不影響一般上學時間，樂隊會在開學前舉行為期14天、每日12小時的集訓，在練習空檔學生也自發組成學習小組，本次行程中，更將抓緊空檔複習功課。

棕熊行進樂隊此行來台，受翁章梁縣長之邀也將前往嘉義縣，預計參觀故宮南院、鄒族逐鹿文創園區及奉天宮等特色景點，還將與東石國中及竹崎高中兩校樂旗隊和街舞培訓隊進行互動。

文總表示，棕熊行進樂隊在國慶大會演出主要分為三個部份，首先將以精神十足的〈Bruin Fanfare〉與〈Strike Up the Band for UCLA〉為演出拉開序幕，尤後者為美國著名作曲家George Gershwin在1936年時獻給UCLA的禮物，是樂隊每每出賽應援時必演出的主題曲。

接著，則帶來美國著名拉丁裔歌手Selena Quintanilla-Pérez的金曲組曲，此時美國正逢國家西班牙裔文化遺產月，在曲目選擇上也顯示出該校對多元文化的尊重與喜愛。結尾的〈The Mighty Bruins〉則是UCLA的經典「戰歌」，由曾獲奧斯卡金像獎的作曲人Bill Conti作曲，同時也是學校校隊的「勝利進行曲」。

文化總會秘書長李厚慶表示，去年國慶榮幸邀請到「京都橘高校」來台演出，颳起全台「橘色炫風」，今年延續台日友情，慶籌會於本月初公布東京農業大學第二高校吹奏樂部接力於國慶演出，今再加碼棕熊行進樂隊將在國慶大會上獻「純金之聲」，美國表演團體首度登上國慶舞台，見證台美民主陣線好友誼。

李厚慶強調，1961年國慶大會上，美國軍機群自關島起飛，飛越閱兵台致敬祝賀，留下珍貴畫面，今年國慶再度有美國好朋友參與，令人非常期待。而此次邀請，特別要感謝台灣運動好事協會執行長劉柏君（索非亞），透過身為UCLA校友的友人聯繫校方，促成棕熊行進樂隊來台參與國慶大會演出。

▲▼國慶籌備委員會與文總再公布，譽有「純金之聲」美名的「UCLA棕熊行進樂隊」，將在大會上演出，超過百人的盛大編制，演奏美式足球賽戰歌、流行音樂與拉丁風格等熱鬧的曲風為台灣慶祝。（圖／文化總會提供）

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