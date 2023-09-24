「集體上樹」尊重自然　攀樹專家齊聚水道博物館　

▲來自全國各地而來總數近50位攀樹專家「集體上樹」，實際攀爬，交換心得技巧，這是水道博物館內首次的戶外活動專家聚會盛典。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了推廣攀樹運動，24日在全台各地有一場「全台串聯大樹聚」，台南以國定古蹟台南山上花園水道博物館為據點，來自全國各地而來總數近50位攀樹專家「集體上樹」，實際攀爬，交換心得技巧，這是水道博物館內首次的戶外活動專家聚會盛典，半空熱鬧景象更是難得一見。

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台南山上花園水道博物館是南部地區著名、全國佔地最大的國定古蹟景點，建設與日治時期，歷時至今已逾百年，除了全國獨一無二的整套日治時期淨水設備外，占全園區近五分之四的戶外自然環境亦是一大特色。因此除了古蹟人文建築外，館方也嘗試開發各種讓民眾親近、認識自然的活動或課程，在國定古蹟的身分下，積極拓展自然教育領域。

水道博物館表示，園區經營至今即將滿4週年，除了參觀主題古蹟建築外，許多入園民眾對於自然環境充滿好奇。為了落實博物館教育，推廣多元教育，年初開始也與戶外體驗教育工作室「一草一木工作室」合作，舉辦過數次攀樹活動，民眾詢問熱度至今不減。而這次的攀樹聚會臺南場能夠在水道舉辦，在百年老樹的環繞下由攀樹專家們集體上樹，推廣對樹木、自然的認識與尊重將更具意義。

臺南文化局長謝仕淵表示，連續3年的疫情雖然讓許多室內型活動、運動面臨經營寒冬，但卻讓國人開始注意到戶外、大自然的迷人處與重要性。臺灣擁有非常豐富的山林資源，高山風景秀麗壯美，樹木茂密蔥鬱，這些都是臺灣珍貴自然資產的重要組成。多數民眾可能會認為這樣的美景需要大量技巧與訓練才能企及，但由專業人士規劃體驗教育的方式來引導，民眾能夠更加簡單的親近自然，參與自然。

不少參與活動的專家，還是首度造訪水道博物館，對於園區植栽的豐富多元，留下深刻印象，現場同時也開放結合環境的親子體驗課程，吸引不少遊客參加，也為日後活動規劃，提供了更多元的方向。