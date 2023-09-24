工程師砸1560萬投資　詐團還要他吐500萬！報警逮車手

▲進投資群組砸1560萬想拿回，工程師被要求再繳500萬利息才知被騙。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

LINE投資股票群組詐騙猖獗，儘管警方再三宣導仍有不少民眾想一夜致富受騙，連高收入的工程師也不例外！台中一名61歲江姓男子報案，加入一LINE投資股票群組欲投資股票，用匯款及面交方式，前後投資了1560萬元，某日想提領獲利出金，卻被要求繳交500萬元股利分紅時，才驚覺不對勁報警。警方經埋伏，在雙方面交地點逮到詐騙集團車手，年僅19歲的郭姓男子，全案依詐欺、洗錢防制法送辦。

▲LINE群組內的理財專員不僅教學註冊，群組還設立溫馨提示。（圖／記者游瓊華翻攝）



江男供稱，LINE群組內的理財專員不僅教學註冊，群組還設立溫馨提示，指導江男若遇到銀行行員的關懷提問，要以代購房地產或名錶精品等應答，不能說出投資事由，匯款時也不要備註任何字眼，陸續在短短2個月內以匯款和面交方式投入新台幣1560萬元。

台中市警局第四分局大墩派出所接獲報案，立即與偵查隊成立專案小組，在釐清江男被騙始末後，得知詐騙集團仍持續與江男聯繫後續出金事宜，江男遂與警察聯手，雙方約定時間、地點備妥現金面交。

▲警方逮捕到年僅19歲的車手，訊後被送辦。（圖／記者游瓊華翻攝）



警方在現場埋伏查獲由19歲郭姓男子假扮的理專，並從其身上起出數張假的工作證、工作手機等物品，全案依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。