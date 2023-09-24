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屏東4勇消殉職！　退伍男不捨回憶：上周才跟大家慶祝

▲▼屏東明揚國際公司爆炸，4名殉職的消防員分別為賴俊儒（33歲、103年）、鍾吉垣（38歲、專23期）、施寶翔（37歲、專23期）以及陳柏翰（32歲、專28期）。（圖／ETtoday資料照）

▲4名英勇消防員殉職。（圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

屏東科技園區明揚國際公司廠房22日發生爆炸、坍塌事故，造成4名消防人員不幸殉職。一名剛從消防隊屏二分隊退伍的替代役弟兄回憶起他們相當不捨，「早該知道要跟你們一起拍張合照的」。

黃姓替代役退伍弟兄23日在臉書發生，4個月替代役時間，在屏二分隊受到大家的照顧，已經非常有感情，卻發生這種憾事，「明明上禮拜才剛跟大家慶祝退伍」。

黃男回憶37歲的施寶翔，他服役第一天就是由施寶翔載到分隊服役，退伍前施寶翔還請吃麥當勞，「你真的是個大好人」。鍾吉垣在黃男眼裡，則是分隊說話最溫柔的人，也非常熱心助人。

黃男上周才幫陳柏翰保養摩托車，遺憾早知道當時就不收工錢。賴俊儒吃便當總是不加飯也不加豬肉，為了與英國籍妻子結婚的婚假，前不久才在人事室處理這個麻煩的排假，不過他總樂意分享與妻子在國外的故事。

「家慶哥，你一定要活下去」，黃男對火場急送高雄長庚插管治療的林家慶喊話，「康復後（一起）來去山道當猴子」。林家慶胸口至腰部左半邊嚴重燒燙傷。

▲黃男PO出消防隊空蕩蕩的車庫，緬懷4名勇消。（圖／翻攝黃男臉書）

▲黃男PO出消防隊空蕩蕩的車庫，緬懷4名勇消。（圖／翻攝黃男臉書）

黃男貼文附上一張消防隊出車後空蕩蕩的車庫，緬懷逝去的打火英雄，「早該知道辦桌要來一起吃飯的。早該知道要跟你們一起拍張合照的。」

火警於22日傍晚5時左右發生，屏東科技園區明揚國際公司廠房發生爆炸、坍塌，4名消防員不幸殉職。消防人員經過28小時搶救，終於在23日晚間10時左右撲滅俄火。根據衛生福利部緊急醫療管理系統資訊，本事故共造成7人死亡（包含4名消防員），受傷107人(10消防、1義消、96民眾)，尚有員工3人失聯持續搜救中。

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快訊／屏東明揚惡火今晨尋獲1男性！　剩2人失聯
4勇消殉職！周春米默哀：協助入祀忠烈祠

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