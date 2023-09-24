秋節連假避開塞車路段　北區養護工程分局轄管省道疏運措施出爐

▲秋節連假避開塞車路段，北區養護工程分局轄管省道疏運措施報你知。（圖／北區養護工程分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秋節3天連假即將展開，北區養護工程分局預估北部地區自9月28日下午5時開始至夜間10時，在快速公路銜接國1及國3附近路段，會有第一波中短程南下車潮，中長程南下的主要車潮則會在秋節當日(9月29日)上午7時至12時出現，建議鄉親出發前，先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞車路段。

北區養護工程分局23日表示，短程出遊的車潮在連假期間，每天都會出現在北部各知名景點周邊，收假日10月1日(星期日)下午3時至晚間9時會是北返車流的高峰，建議短程出遊的鄉親在出發前先上網了解路況，以免與長途北返車潮相遇匯流，耽誤回家時間。

9月29日上午6時至中午12時，高公局將於國道1號內湖至頭份、3號木柵至香山各交流道南下入口匝道實施高乘載管制，同日上午5時至12時封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南向入口匝道，預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

另外，10月1日上午5時至12時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

依據往年經驗，中秋節當日由台64線連接台61線南下的車輛，常因台北港前路口的號誌無法消化等候車流而造成車陣回堵，建議用路人可以提前在八里下匝道後左轉縣道105線中華路，由台61線八里交流道上西濱快南下。

台31線從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可作為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路；北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線台2丙線、台9線等省道替代路線。

台61線在新竹市區有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，為因應大量車流進入竹市，相關管制措施如下：(1)台68線南寮匝道自9月28日晚間9時~10月1日晚間9時禁止左轉台15線南下，同時段，台15線72公里處新港三街路口也會封閉，(2)台61線鳳鼻隧道前竹1路口，9月28日下午3時~10月2日上午9時封閉，北區養護工程分局分別於9月30日上午7時至下午3時及10月1日下午2時至晚間10時於此路段派遣義交協助疏導，確保路口淨空，請用路人依循義交指示行止。