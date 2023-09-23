台南呷頭路台南好生活！　身心障礙者職能加值暨就業博覽會登場

▲「台南過生活 台南呷頭路」2023年台南市身心障礙者就業博覽會，23日於善化區文康育樂中心登場，共71家徵才廠商提供逾570個職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南過生活 台南呷頭路」2023年台南市身心障礙者就業博覽會，23日於善化區文康育樂中心登場，市長黃偉哲感謝71家徵才廠商提供逾570個職缺，他表示台南積極招商吸引許多企業投資設廠求才若渴，市府藉由就業博覽會期盼協助媒合更多人就業，呼應「希望家園」的理念，協助身心障礙朋友都安心工作。

就博會開場邀請到全盲視障張紫茵現場木笛演奏，她畢業於台南應用科技大學音樂系碩士，透過學校的培育發覺提升各項專才，她克服障礙學習的精神，鼓勵現場求職的朋友們，在就業歷程的闖蕩，期望能順利找到工作。現場與會來賓一起翻轉幸福職場希望家園台南的愛心牌，啟動對象徵身心障礙朋友在台南就業快樂生活幸福的摩天輪，祝福每位身心障礙朋友都能求職順利。他除了特別感謝提供職缺給身障朋友的各家廠商外，他也提到只要善用身心障礙者的優勢，搭配合理的調整，每位身心障礙朋友都是雇主的好幫手。

今日活動現場也表揚榮獲2023年台南市五「心」職場認證得獎企業及111年度大量採購庇護工場產品之各企業、團體，這些單位無論是打造友善職場環境或是優先購買台南庇護工場的商品，都讓台南成為一個有溫度友善的城市。另外也表揚6名榮獲庇護工場「庇護職人」的身心障礙員工，肯定其優異工作表現，也期待他們順利轉銜到一般職場就業。

勞工局長王鑫基表示，這次的身心障礙徵才活動呈現勞工局在身障就業方面的一條龍服務，除了就業媒合，也更強調「職能提升」的概念，提供各類型的身心障礙職訓班課程、職涯諮詢、履歷健檢、以及從生活到職場的職務再設計服務、體適能的體驗、以及包括其他各單位與身障相關的資訊，讓身心障礙朋友知道有更多的資訊與資源可以運用。

王鑫基也表示，台南有全國唯一建置台南專屬的「身心障礙者人力銀行」，整合本市身障職業重建團隊，深耕台南的各個進用身心障礙友善企業，因此台南在六都的定額義務機關足額家數比例是六都最高的，這次就業博覽會就招攬了71家廠商，總共提供572個職缺，如璨揚、福爾摩沙遊艇酒店、台灣康肯、夏都、台灣中油、全聯、美廉社、宏進金屬等都有職缺釋出，且工作內容類型多元，包含了製造業、服務餐飲業、保全業、觀光旅館業、清潔業等，希望身心障礙朋友把握這次的求職機會。為鼓勵身障職業重建團隊的努力，今天也在就博會現場進行庇護工場、支持性就業單位、職業輔導評量單位的績優表揚，同時也感謝每次在就博會場忙碌的志工朋友。

勞工局就業促進科表示，活動現場除徵才攤位，同時提供各類身心障礙職訓體驗、庇護工場的展示、職務再設計就業輔具體驗、視障按摩體驗、身障創業成果設攤、免費履歷健檢，以及身心障礙相關的社會福利、勞工法令宣導等，不僅呈現身心障礙者就業的多元性，也讓身心障礙朋友找工作的同時也懂得保障自身的權益，並透過各種體驗、諮詢，發掘適合自己的就業方向以及呈現自己的優勢。