台南市教育產業工會要求取消學力檢測強制入班觀課　教局：推動差異化教學

▲台南市教育產業工會要求教育局取消學力檢測強制入班觀課，裁撤新課綱專案辦公室。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育產業工會23日指控稱，台南市教育局實施多年的學力檢測未能有效扶弱拔尖，反而造成部分校長為求不被教育局「關切」，私下要求老師讓學生反覆填鴨式練習，加重師生不必要之負擔，要求教育局取消學力檢測強制入班觀課及裁撤新課綱專案辦公室。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸痛批，實施學力普測的做法，實已違反新課綱強調素養導向和多元評量的精神，干擾正常化教學，台南市教育產業工會要求台南市教育局即刻全面停辦學力檢測。

陳葦芸指出，新課綱專案辦公室持續以不專業的行政要求來干擾教學現場，使得兼任行政與一般教師，為了應付其華而不實的計畫與活動而疲於奔命，各校累積的不滿情緒已十分高漲，近日新課綱專案辦公室又要求學力檢測與國中會考成績較差的國中小學，必須繳交各式各樣的檢討報告，並要求這些學校須執行強制入班觀課，此舉除干擾教師正常教學活動之外，也是踐踏教師尊嚴並藐視教學專業的做法。

從111年新課綱專案辦公室逕行公告，關於學力檢測與國中會考減C的相關計畫中可知，該計畫中要求學校填寫的文件內容包羅萬象，動輒6、70頁的表格，耗費教師與行政人員大量的時間與精力，雖經工會強力要求後略有調整，但仍帶給現場教師莫大壓力。

針對台南市教育產業工會建議「取消學力檢測強制入班觀課」一事，教育局回應表示，確保學生有效學習、提升學生基本學力，是所有家長的共同期待。南市學生基本學科學習的整體表現雖高於全國平均，但仍有少部分學校學生的表現遠落後於全市與全國，甚至學習失敗學生的比例超過八成。面對這些持續學習失敗的學生，教育局與學校都有責任找出方法並尋求改善。

教育局表示，新課綱專案辦公室結合輔導團專家教師，推動「國中小重點學校學力提升計畫」，其目的在透過專業、熱情的學科領域專家入校陪伴，和重點學校教師進行專業對話，共同找出可確保每位學生每堂課都能適性學習的有效教學方法。該計畫的精神是陪伴與支持，不是強制與否定。入班觀課的目的是為了共同討論出可促進有效教學的方法，只有教師敞開心胸，真誠面對學生學習失敗的事實，透過相互信任與專業對話，才有可能改變教學方式，促進學生有效學習與持續進步。

臺南市中小學家長協會副理事長吳詒昕表示，肯定認真負責的老師表現出教學專業，但針對學生學習成效一直不理想的學校和老師，確實可以看看別人怎麼教，反思調整一下教學方式與心態，要把學生教會，而不只是把進度教完，卻讓學生充滿挫折。所以支持新課綱專辦結合專家教師，提供參考範例與支持陪伴。

台南市家長協會副理事長薛登仁表示，家長把孩子送到學校，就是希望在老師的教導下，學習能持續進步，但如果學生的基本學科在國小沒教好，到國中繼續失敗，學習自信就會瓦解，每天進教室只能陪其他同學讀書，情何以堪？這些孩子怎麼辦？數據會說話，有的學校會考成績「待加強」的比例超高過一半，甚至高達八成以上，代表整個應屆畢業生幾乎都不及格，難道學校和老師可以不用負責，老師不需要改變？所以家長完全支持局端與校方通力合作，偕同有經驗的專家教師到校提供專業陪伴，協助老師落實素養導向教學。

新課綱專案辦公室表示，隨著AI資訊科技發展，已提供許多好的數位學習資源，例如因材網、均一、酷英等，都有診斷學生學習落點、AI語音辨識與批改作業的功能，希望老師可以善用，引導協助不同程度的學生在課堂中都可以投入並參與學習，展現出教學專業。新課綱專案辦公室與許多專業熱情的老師會提供陪伴與支持，希望老師可以敞開心胸，放下成見。至於在陪伴支持過程，有價值的反思記錄是必要的，形式化的文書資料不會要求。