台師大美術館全面開放　3檔展覽11／4前免費參觀

▲台師大美術館即日起全面開放，11月4日前開放免費參觀。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

花費超過7億元的台灣師範大學美術館即日起全面開放。台師大今（23日）表示，開展3檔與校史與藝術典藏深刻相關的展覽，11月4日前開放免費參觀。全館7層樓未來兼具展覽、文物修復、教學、研發等多項功能，將帶動跨世代、跨領域、多元文化價值交流，不僅是面向國際的大學美術館，也是城市的美術館，更提供台大系統學生多元的教學空間。

台師大美術館是樓高7層、地下2層的建築，外觀以灰色沈穩為主調，並由台灣在地藝術與設計創意人才跨界合作，美術館融合航太科技的前衛鈦板建築，以完全不同的三角塊面呼變多變的時代。

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台師大校長吳正己強調，師大美術館的設立，讓台師大百年來累積的文化專業有一個棲所，也給現在與未來的學生更優質的學習與創造力資源，不只是有利於藝術學院的學生，還希望任何科系都在此交流。

師大美術館籌備處主任白適銘說，美術館不僅擁有展演空間，同時也是校園學習空間的一環。對美術、設計、藝術史等系所，以及台大、台師大、台科大三校聯盟跨校選修的學生而言，提供多元的教學空間，讓學習場域與策展空間產生全新的連結。

配合美術館全面開放，台師大表示，3檔展覽也正式推出，分別聚焦在台師大與藝術的三個不同交集。1至3樓是《百年再啟：2023年台灣美術院院士大展》，由台師大畢業校友藝壇菁英及校外專家學者共同組成，院士專業涵蓋創作、設計及理論各種領域。該展集結49位院士參與，作品風貌精彩多元，體現台師大在台灣藝術史上發揮關鍵角色的重要性，以及開創下一個百年的宏偉企圖。

根據台師大規劃，師大美術館1至3樓目前展出院士大展，4樓為修復及常設展，5至6樓為藝術教室及畫廊，7樓為多功能展廳。而3檔展覽即日起展出至11月4日，開放免費參觀，展覽開放時間為每周二至六上午10時至下午17時，周日、一及國定假日及連續假期休館。更多消息可上官網查詢。

▲▼台師大美術館即日起全面開放，同時開展三檔與校史與藝術典藏深刻相關的展覽。（圖／台師大提供）