4打火弟兄殉職！侯友宜默哀1分鐘　新北消防、醫療團隊待命救援

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日出席2030AI教育年會論壇。面對昨晚在屏東發生的爆炸事件，侯在活動前帶領民眾一同默哀一分鐘，侯表示，身為警察出身，也當過警察大學校長，這些很多都是他的學生，因為同樣的出身、同樣的感受，聽到這樣的噩耗，感受特別深；他也請新北消防及醫療團隊待命，待中央一聲令下，團隊就會立即前往屏東支援。

▲侯友宜出席「2030AI教育年會論壇」帶領民眾默哀1分鐘 。（圖／記者崔至雲攝）



屏東工廠大火造成嚴重傷亡，侯友宜競選辦公室指出，除「2030AI教育年會論壇」外，其餘公開行程均取消。侯友宜稍早抵達活動現場時，帶領民眾默哀一分鐘。

侯友宜表示，昨天晚上屏東市的明揚國際公司因爲大火，出動了消防同仁到現場搶救，英勇的消防弟兄以及義消們，在現場搶救的過程當中，到現在為止，已造成4名消防人員殉職、近百人受傷。

侯友宜說，昨晚接到這個訊息，立即請新北市消防弟兄以及醫療團隊待命，因為經過當年88塵爆，在搶救過程嚴重燒燙傷，造成死亡機率很高，我們一直在待命，只要中央一聲令下，團隊立即前往屏東。

侯友宜說，台灣很小，台灣面對安全的威脅不管是國家安全或是工安、消安，都要靠大家齊心齊力守護這塊寶島，尤其他是警察出身，也當過警大校長，這些消防弟兄很多都是他的學生，因為有同樣的出身，今天聽到這樣的噩耗，這麼多人傷亡，他要在這裡向英勇殉職的消防弟兄及家屬，獻上他最高的敬意及哀悼。

說完，侯友宜帶領大家肅立默哀一分鐘並說，在這個事件中，但願逝者安息，生者早日康復，想藉這樣的機會，請大家肅立，為這些英勇殉職的消防弟兄，以及傷亡民眾、警消們，大家用肅穆哀悼的心情，祈禱每個亡者安息，傷者早日康復。



