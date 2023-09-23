　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4打火弟兄殉職！侯友宜默哀1分鐘　新北消防、醫療團隊待命救援

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日出席2030AI教育年會論壇。面對昨晚在屏東發生的爆炸事件，侯在活動前帶領民眾一同默哀一分鐘，侯表示，身為警察出身，也當過警察大學校長，這些很多都是他的學生，因為同樣的出身、同樣的感受，聽到這樣的噩耗，感受特別深；他也請新北消防及醫療團隊待命，待中央一聲令下，團隊就會立即前往屏東支援。

▲▼ 侯友宜出席「2030AI教育年會論壇」帶領民眾默哀1分鐘 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席「2030AI教育年會論壇」帶領民眾默哀1分鐘 。（圖／記者崔至雲攝）

屏東工廠大火造成嚴重傷亡，侯友宜競選辦公室指出，除「2030AI教育年會論壇」外，其餘公開行程均取消。侯友宜稍早抵達活動現場時，帶領民眾默哀一分鐘。

侯友宜表示，昨天晚上屏東市的明揚國際公司因爲大火，出動了消防同仁到現場搶救，英勇的消防弟兄以及義消們，在現場搶救的過程當中，到現在為止，已造成4名消防人員殉職、近百人受傷。

▲▼ 侯友宜出席「2030AI教育年會論壇」帶領民眾默哀1分鐘 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜說，昨晚接到這個訊息，立即請新北市消防弟兄以及醫療團隊待命，因為經過當年88塵爆，在搶救過程嚴重燒燙傷，造成死亡機率很高，我們一直在待命，只要中央一聲令下，團隊立即前往屏東。

侯友宜說，台灣很小，台灣面對安全的威脅不管是國家安全或是工安、消安，都要靠大家齊心齊力守護這塊寶島，尤其他是警察出身，也當過警大校長，這些消防弟兄很多都是他的學生，因為有同樣的出身，今天聽到這樣的噩耗，這麼多人傷亡，他要在這裡向英勇殉職的消防弟兄及家屬，獻上他最高的敬意及哀悼。

說完，侯友宜帶領大家肅立默哀一分鐘並說，在這個事件中，但願逝者安息，生者早日康復，想藉這樣的機會，請大家肅立，為這些英勇殉職的消防弟兄，以及傷亡民眾、警消們，大家用肅穆哀悼的心情，祈禱每個亡者安息，傷者早日康復。

▲▼ 侯友宜出席「2030AI教育年會論壇」帶領民眾默哀1分鐘 。（圖／記者崔至雲攝）
 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／預告將勞檢明揚！　許銘春：的確發生超時、員工職災
賴俊儒與「英籍妻新婚照」曝光　手拿捧花燦笑
賴俊儒蜜月前殉職　英籍妻與公婆3人緊擁痛哭
快訊／1勇消「無完整遺體」身分難辨　將採DNA確認
將結婚卻殉職！　勇消母哭到無法走路「跌坐輪椅」
殉職勇消陳柏翰超孝順！為陪母回屏東　存錢帶媽媽遊歐
快訊／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：才進去就爆
「陽光大男孩俊儒」是常訓傳奇！　學長曝私下一面：想你了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立委問明揚惡火調查報告何時出爐？　陳建仁：預估一個禮拜時間

快訊／預告將勞檢明揚國際公司　許銘春：的確發生超時、員工職災

不只勤億！　游淑慧再爆「永成蛋品」也購巴西蛋：恐流進校園

陳建仁：登革熱病媒蚊指數、病例數下降　「接下來2、3週是關鍵期」

「同為救災第一線的人」　李四川悲痛：願天佑故鄉屏東

快訊／工廠惡火4打火弟兄殉職　蔡英文中午趕赴屏東探訪致意

快訊／陳建仁：消防員一進入「未噴水就爆炸」　失事原因還要再釐清

4打火弟兄殉職！侯友宜默哀1分鐘　新北消防、醫療團隊待命救援

捨身成仁無語問天！　潘孟安悼「火線上的屏東英雄」

屏東惡火釀4消防弟兄殉職　蔡英文將南下關心：儘速召開災害調查會

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

立委問明揚惡火調查報告何時出爐？　陳建仁：預估一個禮拜時間

快訊／預告將勞檢明揚國際公司　許銘春：的確發生超時、員工職災

不只勤億！　游淑慧再爆「永成蛋品」也購巴西蛋：恐流進校園

陳建仁：登革熱病媒蚊指數、病例數下降　「接下來2、3週是關鍵期」

「同為救災第一線的人」　李四川悲痛：願天佑故鄉屏東

快訊／工廠惡火4打火弟兄殉職　蔡英文中午趕赴屏東探訪致意

快訊／陳建仁：消防員一進入「未噴水就爆炸」　失事原因還要再釐清

4打火弟兄殉職！侯友宜默哀1分鐘　新北消防、醫療團隊待命救援

捨身成仁無語問天！　潘孟安悼「火線上的屏東英雄」

屏東惡火釀4消防弟兄殉職　蔡英文將南下關心：儘速召開災害調查會

勇消施寶翔火場急先鋒！聯手陳柏翰救災獲表揚　2人不幸同時殉職

宏泰小王子砸8億　無貸款買三重仁義600坪地

摸清古物商作息　竊賊闖空門搬光古幣、老酒、大同寶寶

立委問明揚惡火調查報告何時出爐？　陳建仁：預估一個禮拜時間

台壽啟動屏東爆炸關懷　身故給10萬慰問金

莽男偷小貨車見警心虛急煞　高速逆向狂逃...下場慘曝光

快訊／預告將勞檢明揚國際公司　許銘春：的確發生超時、員工職災

對高虹安爭議已讀不回　柯文哲人設崩塌政治自殺

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！才與英籍女友登記　手拿捧花燦笑

明揚小白球代工拿下全球2成市佔　屏東廠惡火營運衝高添變數

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

屏東爆炸99傷4勇消殉職　林右昌南下坐鎮

快訊／公開挺郭台銘！　國民黨開除徐耀昌黨籍

快訊／陳建仁：消防員一進入「未噴水就爆炸」

10年29消防殉職　消防員促進會發聲

屏東惡火釀4消防殉職　蔡英文將南下：儘速召開災害調查會

屏東大火釀4死百傷！賴清德哀悼不捨　選務行程取消、黨慶延期

快訊／侯友宜哀悼屏東工廠殉職消防弟兄　取消晚間選務行程

楊曜聰痛批執政當局「斃仲救清」

明揚大火16人重傷送加護　陳建仁：初步調查非有毒化學物質管制工廠

屏東工廠爆炸造成死傷　　蔡英文：全力救助傷患

屏東工廠爆炸！國軍化學兵可助救災　薛瑞元：目前醫療量能可應付　

朱立倫稱「為大局一再忍」　郭台銘：我跟侯柯正在談「溝通無礙」

北捷捕獲野生蔣萬安！學童握手興奮喊：今天不洗手了

民調／陳建仁滿意度大跌9.2個百分點　「雞蛋風暴」成執政黨重要警訊

更多熱門

相關新聞

陳建仁：登革熱病媒蚊指數、病例數下降　「接下來2、3週是關鍵期」

陳建仁：登革熱病媒蚊指數、病例數下降　「接下來2、3週是關鍵期」

行政院長陳建仁今（23日）至立院就登革熱議題做專案報告，國民黨立委林德福詢問登革熱疫情以及是否成立中央指揮中心？陳建仁回應，目前還不需要成立全國指揮中心。他也指出，根據在台南現場的疾管署副署長羅一鈞最新資料，病媒蚊誘卵桶指數已經在下降、前5日病例數也下降11％，但還不能掉以輕心，接下來2、3個禮拜是關鍵期。

快訊／陳建仁：消防員一進入「未噴水就爆炸」

快訊／陳建仁：消防員一進入「未噴水就爆炸」

屏榮收治3重傷勇消　1人斷肢、1人肢體遭壓碎

屏榮收治3重傷勇消　1人斷肢、1人肢體遭壓碎

向殉職消防員致最深敬意　蔣萬安致電周春米：北市府全力協助

向殉職消防員致最深敬意　蔣萬安致電周春米：北市府全力協助

義大利前總統辭世　享耆壽98歲

義大利前總統辭世　享耆壽98歲

關鍵字：

影音2024總統大選侯友宜國民黨總統屏東大火

讀者迴響

熱門新聞

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

勇消施寶翔殉職！岳母曝：不敢告訴小孩

屏東4消防員殉職！失聯3遺體找到了

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

快訊／消防員面部難辨　父認屍痛哭

屏東工廠爆炸　又找到2失聯消防員

更多

最夯影音

更多
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面