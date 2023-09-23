重慶前首富退休後住養老院　首現身：不是孤老院，生活很舒心

▲重慶前首富、力帆集團創辦人尹明善。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

重慶前首富、力帆集團創辦人尹明善退休後入住養老院，被認為是「晚景淒涼」，引起外界關注。尹明善昨（22）日在養老院舉辦的活動現身回應外界質疑稱，入住養老院是深思熟慮後的選擇，養老院不是「孤老院」，「每天閱讀、寫詩、練琴，生活很舒心，與子女的愛也更加深厚。」

《上游新聞》報導，由於年事已高，近兩年尹明善鮮少露面。此次入住養老院的消息傳出後，也有不少網友感嘆，商海再無尹明善。

現年85歲的尹明善在商界有著傳奇故事，幼年喪父，青年入獄，直至47歲才開始創業。他在62歲時成為「摩托車大王」，3年後進軍汽車行業，待尹明善72歲時，力帆集團上市，一度讓他成為「重慶首富」。

尹明善最終未將力帆集團交到子女手上，而是交給職業經理人，不過，力帆轉型新能源汽車失敗，也讓82歲的尹明善重出江湖「掌舵」，只是這次他未能力挽狂瀾，經過破產重整，力帆被吉利汽車接盤，尹明善家族也逐漸淡出集團。

尹明善入住養老院的消息傳開，再加上他鮮少公開露面，也讓外界對其的晚年人生產生疑問和好奇。對此，尹明善表示，我就是個普通的重慶人，80歲之後退休，剛開始也是居家養老，但慢慢發現費用也不便宜，且很多人覺得不便上門打擾，圈子慢慢地也變小了，「選擇到養老機構養老，對我而言，是怎麼能生活得舒心，怎麼能得到更多尊重和方便。」

尹明善強調，住進養老院後，兒子女兒都跑來看他，很多親戚開始也不理解他的選擇，「在大家傳統的觀念來看，到養老院，就是去了孤老院，但並不是。自己感覺在養老院更加舒心，天地更大。」