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大陸 大陸焦點 特派現場

第15屆重慶台灣周簽約投資117億　兩岸經貿持續緊密合作發展

▲▼ 第十五屆重慶台灣周 。（圖／主辦單位提供）

▲ 第十五屆重慶台灣周 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／重慶報導

第十五屆「重慶·台灣周」於9月12日在重慶開幕，疫情三年結束後，最大規模一次活動，共800多名兩岸嘉賓與會。大陸國台辦副主任潘賢掌在開幕式上致辭表示，將繼續秉持「兩岸一家親」理念，持續促進兩岸經濟文化交流合作。開幕式舉行台渝合作簽約儀式，總投資金額達117.35億元人民幣（約514億台幣），共9個項目進行現場簽約。

本屆「重慶·台灣周」由大陸國台辦、重慶市人民政府主辦，兩岸企業家峰會支持舉辦，以「共享新機遇·共謀新發展」為主題。出席嘉賓大陸方面，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平、中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌；台灣方面有新黨主席吳成典、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆、全國台企聯會長李政宏、台灣電機電子工業同業公會理事長、兩岸企業家峰會信息產業合作推進小組台灣方面召集人李詩欽。

潘賢掌在開幕式上致辭表示，今年以來，大陸國民經濟回升向好、經濟結構提質增效，兩岸經貿合作克難前行，總體保持穩定，大陸依舊是台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地和台商投資目的地，始終是廣大台商台企投資興業的最優選擇和發展壯大的最大依靠。

▲▼ 第十五屆重慶台灣周 。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆。（圖／主辦單位提供）

張平致辭指出，希望兩岸企業家要堅定發展信心，共享合作新機遇，與大陸企業團結協作，不斷在深化兩岸產業合作上做文章，在參與高質量發展中求突破，持續強化兩岸互利共贏，在強國建設、民族復興的歷史進程中實現共同發展。

陳瑞隆表示，希望建立兩岸制度化、機制化的永續合作平台，打造兩岸產業鏈高質量合作的新模式，以不斷的創新，開發潛在需求，融入大陸內需市場，這與重慶市的發展方向不謀而合。相信未來台商可以通過與重慶的深度合作，共同打造兩岸產業鏈的深度融合發展。

▲▼ 第十五屆重慶台灣周 。（圖／主辦單位提供）

▲第十五屆重慶台灣周簽約現場 。（圖／主辦單位提供）

開幕式舉行「海峽兩岸青年就業創業基地」「台灣區電機電子工業同業公會重慶聯絡處」「渝台鄉村振興(預製菜)示範園」揭牌儀式。集中簽訂兩岸經貿合作重點項目9個，涉及重慶8個區縣和開放平台，投資總額117.35億元民幣，項目主要涉及製造業、文化旅遊業、農業和青年就業創業孵化基地打造等。

今年恰逢兩岸開啓交流35週年，「重慶·台灣周」自2009年舉辦以來，已走過了15個年頭。從經貿往來擴大到文化、體育等19項領域，象徵著渝台交流合作的範圍與層次越發深廣。截至目前，已經有2100多家台資企業進駐重慶，累計投資金額已經高達620多億美元。

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