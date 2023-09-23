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大陸 大陸焦點 特派現場

保全攔母女進校被打巴掌　怒反擊「掐後脖頸往地上摔」

記者林郁婷／綜合報導

重慶一名保全日前阻攔一對母女開車進入校園，當場遭女子打耳光，反應過來後也立刻還一巴掌回去，接著又從後方掐住女子脖頸，用力把整個人往地上摔，而女子跌坐在地上，好幾次試圖爬起來都沒成功，最後靠手撐著地板才緩慢站起。

據《大皖新聞》報導，事情發生在重慶建築科技職業學院校門口，女子帶著女兒想開車進學校，遭到保全攔下，爭執過後打了對方一巴掌，下一秒立刻就被保全反擊掌摑。

▲▼女子與保全爆發肢體衝突。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

▲女子與保全爆發肢體衝突。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

從目擊者拍下的影片中可見，女子說話時不斷用手指保全，保全疑似不滿被指，就動手擋下女子伸出的手，而這個舉動也惹怒女子，因此才打了對方一巴掌。

保全打一巴掌後並沒有解氣，繼續施暴，他掐住女子的後脖頸用力壓著，往地上砸去，而女子膝蓋先和臉著地，被摔在地上後先是呈現跪姿，之後往旁邊倒下，好幾次想站起來，似乎因為雙腳無力而失敗，最後一次用手支撐地板，勉強站起來。

女子的女兒在一旁目睹媽媽被打也嚇壞了，無助地轉來轉去，最後走到她身邊。知情人士透露，被打女子的母親在學校餐廳工作；事後女子的母親也出面找保全理論。

學校工作人員則表示，目前還在調查此事，如果真的是學校這邊的問題，一定會及時處理，現在雙方都已經在派出所了。

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