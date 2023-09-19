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不只要報廢5000萬顆蛋！還有3200萬顆快到期　專家揭2主因

進口雞蛋風波不斷，引發外界質疑。（示意圖／報系資料照）

▲進口雞蛋風波不斷，引發外界質疑。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

進口雞蛋風波不斷，農業部日前透露，耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆，目前待銷毀的雞蛋高達5170萬顆，損失預計約2億元。對此，農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘表示，會造成一大堆報廢蛋的主因，就是因為農業部評估庫存量過高，造成滾動周期拉長，以及採購大量同一天生產的雞蛋。

農業部專案進口雞蛋近期爭議不斷，先是超思買蛋爭議，超思公司從巴西進口的雞蛋效期竟長達4個月，讓外界質疑其新鮮度，事後台農蛋品又坦承巴西進口蛋錯標效期。農業部16日公開，耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆，都已下架，扣除已送堆肥場的232萬顆雞蛋，目前待銷毀的雞蛋高達5170萬顆，大概耗損約2億元。

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林裕紘指出，台灣每天的雞蛋缺口量約在100至150萬，若要建立合理庫存去滾動釋出，政府操控能力強的抓2周，弱的抓3周，2周的合理庫存量就是1400至2100萬顆，3周就是2100至3150萬顆的庫存量，這樣每日釋出100至150萬顆的雞蛋時，就可以維持需求也不會過度壓抑蛋價。

但農業部對外宣稱的庫存量是6千萬顆，也就是目標竟是把滾動周期拉到40至60天，他也問「這樣叫合理庫存？沒有考慮過雞蛋保存期限的問題嗎？有哪一個蛋商會把滾動週期拉到那麼長？」

林裕紘接著分析，讓情況更慘的是，進口蛋的品質太糟，讓業者使用的意願太低，進口蛋不能替代對台灣雞蛋的需求，加工廠不愛用需求量自然低，需求量低、釋出量低，滾動週期就拉長，放在冷藏倉的時間超過保存期限，導致產生一堆報廢蛋，為了解決這一大堆庫存蛋，畜產就會到處找廠商賣蛋，也就會出現進口蛋假裝本土蛋的亂象。

林裕紘說，農業部除了庫存的評估嚴重失誤，導致滾動周期拉太長外，另一個問題就是大量買同一天的產品，要做滾動釋出，一定是一直進且要一直出，保存期限剩餘短的先出，但前面都已經開始囤，後面還來同一天生產的2790萬顆雞蛋，只會讓情況更糟。

而農業部目前過期要銷毀的是5402萬顆，而根據農業部的資料庫存的還有3209萬顆雞蛋，80至85%是巴西雞蛋，也就是2567至2727萬顆，「那是不是這樣這一大批5月30日生產的但還沒用掉？」很可能大部分庫存的雞蛋，9月27日就都到期了，最後銷毀的總量又要再增加上去，會超過8000萬顆。農業部評估庫存量過高，造成滾動周期拉長，以及採購大量同一天生產的雞蛋，就是造成一大堆報廢蛋的主因。

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