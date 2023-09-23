確保消防安全　南消五大隊檢查高爾夫器材製造工廠

▲鑑於屏東明揚國際科技公司發生爆炸起火，造成近百人受傷並有4名消防人員殉職，台南市消防局第五救災救護大隊啟動清查機制，再次檢查轄內3家高爾夫球具相關器材製造工廠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於屏東縣22日屏東明揚國際科技公司發生爆炸起火，造成近百人受傷並有4名消防人員殉職，台南市消防局第五救災救護大隊，23日立即啟動清查機制，再次檢查轄內3家高爾夫球具相關器材製造工廠，是否符合消防及公共安全，並呼籲管理權人應自主重視員工工作環境，以維護市民生命財產安全。

第五大隊指出，消防局針對工廠類場所每2年應至少檢查1次，管理權人應維護消防安全設備及每年委託設備師、士辦理檢修申報。總樓地板面積在500平方公尺以上且員工在30人之工廠，管理權人應遴防火管理人及製定消防防護計畫，執行防火管理上必要之業務，這次於災後立即啟動檢查機制，應能提升相關業者防火意識，達有效火災預防。

市長黃偉哲表示，屏東發生重大火警造成多名民眾傷亡，另有4名消防人員不幸殉職，第一時間指示消防局長主動洽詢屏東縣消防局是否需要支援及緊急醫療協助，據了解因高雄市政府已支援屏東救災、救護工作，並提供醫療後送支援，暫不需要台南市協助。

消防局局長李明峯表示，已依市長指示立即聯繫屏東，台南市消防局先行整備，如有請求再前往支援，並再次呼籲工廠管理權人如遇消防指揮人員搶救工廠火災時，務必依消防法第23條之1規定，提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，並指派專人至現場協助救災，以免受罰。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，轄內3家工廠近2年消防相關檢查紀錄均合格，本次檢查除再次確認消防安全設備正常動作外，另清查業者有無違規存放未申報或超過管制量之危險物品，避免消防弟兄於救災時發生撼事。