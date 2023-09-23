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善心企業最給力　捐贈救災裝備器材提升南消佳里消防戰力

▲台南市佳里消防分隊受理銘峻企業社及台南市私立佳信文理短期補習班捐贈救災裝備器材一批，由負責人吳銘峻及負責人蔡詩穎代表捐贈，第三救災救護大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市佳里消防分隊受理銘峻企業社及台南市私立佳信文理短期補習班捐贈救災裝備器材一批，由負責人吳銘峻及負責人蔡詩穎代表捐贈，第三救災救護大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局23日上午10時許，在佳里消防分隊受理銘峻企業社及台南市私立佳信文理短期補習班捐贈救災裝備器材一批，由負責人吳銘峻及負責人蔡詩穎代表捐贈，消防局由第三救災救護大隊陳坤宗大隊長，代表受贈並代表局長頒發獎座及感謝狀，以感謝善心企業的善行義舉。

銘峻企業社負責人吳銘峻及台南市私立佳信文理短期補習班負責人蔡詩穎長期積極參與社會公益活動，秉持熱心公益，有感於消防弟兄救災辛苦及冒險犯難，此次將大愛精神化為實際行動，特別捐贈第三救災救護大隊佳里分隊電池式正壓排煙機1具及彈性伸縮連接繩加延水帶搜索滾輪共5組，以提昇消防隊救災能量，也希望藉此善舉拋磚引玉，讓民間企業將資源挹注於消防救災工作上。

▲台南市佳里消防分隊受理銘峻企業社及台南市私立佳信文理短期補習班捐贈救災裝備器材一批，由負責人吳銘峻及負責人蔡詩穎代表捐贈，第三救災救護大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，排煙機可提高火場能見度，減少有毒氣體濃度，使消防人員易於接近火場，有效縮短搜救作業時間。救災現場分秒必爭，舊式的排煙機是發動機型式，有燃油、進氣、排氣等問題，電池式正壓排煙機，操作簡單、重量輕、易攜帶，可大幅提升整體救災效率；彈性伸縮連接繩加延水帶搜索滾輪可扣掛於水線上，確保消防員能掌握本身位置，也可以擴大搜索範圍，以避免消防人員在火場中迷失了方向。

消防局長李明峯表示，工商業繁榮發展，消防的火災預防及救災工作愈加繁重，所謂「工欲善其事，必先利其器」，消防人員會秉持著愛物惜物的心，將器材發揮最大的效益，保障人民生命財產安全，讓消防救災工作更順利，讓社會充滿良善循環，為市民打造安居、安全、安心的居住環境而努力不懈。

▲台南市佳里消防分隊受理銘峻企業社及台南市私立佳信文理短期補習班捐贈救災裝備器材一批，由負責人吳銘峻及負責人蔡詩穎代表捐贈，第三救災救護大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也衷心感謝銘峻企業社及台南市私立佳信文理短期補習班以服務鄉梓、仁慈為懷的精神，為消防救災工作提昇動能，同時造福本轄市民，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題！

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