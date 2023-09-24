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電信行排隊買i15 Pro「月費1399元」遭喊盤！他卻喊：比買空機划算

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，半夜與朋友一起去信義區吃一蘭拉麵，剛好看到旁邊在排隊搶iPhone 15首批現貨，好友便提議排隊換手機，本來只想陪好友排隊，結果他也心動，當場買了iPhone 15 Pro，綁36個月的合約月付1399元，手機價格為2萬多元，不少網友驚呼「太盤了！」但有網友卻喊，其實優惠拿滿很划算。

原PO在Dcard上發文，「莫名其妙拿到iPhone 15 Pro」，朋友半夜揪他一起去信義區吃一蘭拉麵，好友看到iPhone 15開賣會便想湊熱鬧，於是吃飽後陪好友一起排隊到早上，「當下聽到實在太太太熱血，其實沒有想像的難排，拿到號碼牌就能自由走動，走出隊伍外呼吸、上廁所都可以」

原PO表示，原本只有好友要換手機，結果自己看了也心動，簽了合約買手機，電信月費1399元，綁36個月，「刷了預繳和手機兩萬多，莫名其妙破財」。原PO表示，若搶到首賣有很多優惠，「現場排隊前88名還能抽Pro Max 512 GB和Pro 256 GB各一支」，除了有折價券3600元，還有攜碼購機折價3500元，「算下來256 GB不到一萬五就到手，還有方案的Apple購物金5000元，攜碼首年每月月租可減免200元」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲神人算出優惠的買法。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友卻喊盤，「基本上499吃到飽加上買空機是較符合大眾吃到飽的型態」、「雖然可以拿到首波iPhone 15還蠻爽的，但是看到月繳1399就覺得還是算了，我還是喜歡低資費、買空機」、「基本上一般人若是沒在打電話，最便宜的月租網路夠用，再另外買空機最划算」。

但也有人認為，若配上電信行給的折扣，比價過後是便宜的，「現在如果要帶手機的話已經不是空機最王道了，手機折13600+3500購機折扣+員工推薦600」、「我是月費1399元買i14，算下來是有便宜」、「我個人是覺得5G綁約買iPhone完全划算，比4G吃到飽+空機划算，重點在於你肯不肯花心力把所有優惠都拿滿」。

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