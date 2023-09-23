大學畢業找不到工作！　他「改成高中學歷」收數十個面試邀請

▲大學畢業生找不到工作，改成高中學歷立刻收到面試邀請。（圖／CFP）



記者林郁婷／綜合報導

工作難找！大陸一名剛畢業大學生求職之路不斷碰壁，就連工廠都不要用他，因此覺得很丟臉，一氣之下將學歷改為高中，隔天起床竟收到數十條面試邀請，讓他直呼不可思議，立即將自己經歷分享到網路上，沒想到很多人也都是這樣找到工作的。

據《新浪新聞》報導，這名00後應屆畢業生表示，她從7月開始找工作，丟了許多履歷但都石沉大海，對工作的要求不高，甚至都已經做好進工廠做事的準備，然而就連這類型的工作他都找不到。

她坦言對這種結果感到丟臉，努力讀了這麼多書卻連工作都找不到，於是生氣地將履歷表裡的最高學歷改成高中，沒想到隔天起床再打開求職網站，竟一下子收到數十家公司的面試邀請，讓她驚呼「這是什麼原理？」

不少網友擁有相同經驗，「我把本科改到高中後，已經到酒店當前台了，包吃包住一個月5.5k，雙休也不加班，因為輪班制，平時不忙就玩玩電腦聽聽歌」、「我也是，原本做美術教培，付出回報不成正比，小孩越來越少招新也難，一氣之下去商場找了店員的工作，現在上一休一我感覺神清氣爽」。

部分網友則認為，「現在學歷不值錢了，能力變得很重要，無論什麼學歷都要能做到穩定、安分，不要東跳西眺，眼光太高，歐美國家很多人大學畢業也是去當收銀員，習慣就好」、「願意吃苦的話就不怕找不到工作，現在事實就是，大家寧願幹3、4000的文職工作，也不願意去做上萬的藍領」。