摩鐵應徵秘書職！正妹為「測試應酬底線」把褲子脫了　慘遭性侵

▲高雄邱姓男子和女網友約摩鐵面試工作，性侵她得逞。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭郭玗潔／高雄報導

高雄邱姓男子假藉提供秘書工作，約女網友小琳(化名)到摩鐵面試，聲稱工作內容包含應酬，只要小琳和客戶的互動越親密，拿到小費會越高，並現場「測試底線」，性侵小琳得逞。橋頭地院審理，判定邱男犯行屬實，依強制性交罪，處3年2月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，邱男上臉書社團時，看到女網友小琳張貼求職訊息，遂私訊她表示有祕書職缺，工作內容是陪同應酬和紀錄會議過程，應酬過程還可能拿到高額小費，不過需要先面試才能正式錄取，問她有沒有興趣。

小琳聽了心動不已，和邱男於2021年12月18日下午4點多約在楠梓某摩鐵面試。邱男謊稱稍晚會有1位建商抵達，在這之前需要先測試小琳酒量，以及和客戶往來的親密接受度，而小費會因雙方互動的親暱程度而提高。小琳信以為真，被邱男上下其手後，又在邱男指示下脫下內褲，兩人發生關係。事後小琳一直等到晚上7點，見客戶遲遲不來，發覺受騙而離開摩鐵，報警處理。

全案審理時，邱男承認假藉提供工作誘騙小琳。小琳也證稱，邱男聲稱和客戶互動會拿到錢，所以要試試她底線在哪，她原先表示不能接受，邱男還繼續引誘說「如果是10萬、20萬呢」，並不斷以客戶名義要她配合。

法官認為，邱男以網路釣魚方式，讓小琳誤信有求職的職務需要而和他性交，判定邱男仍未取得小琳真摯、有效同意，依強制性交罪判處3年2月徒刑。全案還可上訴。