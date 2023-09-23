「陽光大男孩俊儒」是常訓傳奇！學長淚曝私下一面：想你了

▲俊儒個性活潑，脾氣也非常好。（圖／翻攝自臉書／新竹縣政府消防局）

記者周亭瑋／綜合報導

屏東明揚國際科技公司工廠昨晚爆炸，造成4名勇消殉職，眼看曾經的好弟兄賴俊儒不在了，新竹縣關西分隊的同事們寫下長文哀悼，透露俊儒是陽光大男孩，個性開朗、從不發脾氣，「今年夏天才收到你寄來的芒果，又香又甜，就像你開朗的笑容，沒想到這已成為最後的滋味。」

弟兄們在新竹縣政府消防局粉專寫下長文，「2015年你來到關西分隊，熱情又活潑，每天都笑嘻嘻的，喜歡打籃球，體能非常好，還記得你下單位後，第一次體能測驗，在竹北興隆路上，腳一抬起就像飛一樣，遙遙領先，但不知道要折返，結果一路從興隆路一段衝到五段，一直到最後覺得怪怪的才停下腳步，後來是教官騎著機車把你找回來，成為常訓傳奇之一。」

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當時，4個人擠在一間房，小小的房間裡感情濃得化不開，明秀學長曾說，「從事消防工作32年，很少遇到這麼開朗、從不發脾氣的年輕人。」

▲弟兄們都非常不捨。（圖／翻攝自臉書／新竹縣政府消防局）

俊儒兄弟接著感性提到，「你回屏東後，每隔一兩個月就會回關西走走，每次分隊有聚餐或烤肉，也一定會跟你說，每一年總是會收到你寄來一箱又一箱又大又甜的水果，今年夏天也收到了4大箱的芒果，香香甜甜的，就像是你陽光般的笑容，這最後的滋味，將會好好收藏在內心深處。」

最後，他也淚嘆，「昨天晚上是最長的一夜，同仁淚流滿面，一夜難眠，不敢置信，直至天明還是希望一切都不是真的。俊儒，想你了，關西分隊永遠都會留一個位子給你，在離開人間前，記得要來看看我們。」

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