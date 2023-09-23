屏東工廠爆炸「內部高溫破千」！還有6失聯　重機具進駐開挖搶救

▲屏東工廠爆炸，大型機具進駐開挖。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者白珈陽、黃彥傑、莊智勝／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日傍晚傳出爆炸，造成102人輕重傷、3名勇消不幸殉職，截至今晨仍有6人失聯(含1消防員)，目前工廠火勢仍未撲滅，內度高溫逾千度，救援行動仍然持續進行中，相關單位今(23日)早也調派重機具進場協助開挖，一切以救人為優先。

明揚國際公司昨天傍晚5時許不明原因發生火警，由於內部堆放易燃品，火勢不斷延燒，屏東消防局表示，內部疑有烷、天然氣，消防員射水後就發生爆炸，建物上方支撐垮下來，造成3名消防員殉職、102傷，還有6人失聯。

▲明揚國際科技公司工廠昨傍晚發生爆炸。（圖／翻攝臉書）

據了解，明揚國際科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，可能發生爆炸。

這場大火徹夜延燒，直至今晨仍不斷冒出火光、濃煙，從熱影像顯示，場內的溫度突破攝氏1000多度，救災人員只能布水線持續射水降溫。今早相關單位也調派重機具進駐協助開挖，工廠周圍因爆炸衝擊波一片狼藉，目前尚有6人失聯待援中。

▼今早火勢仍未撲滅，現場焦煙蔽天。（圖／記者白珈揚攝）