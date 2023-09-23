全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣！各大量販超市售價一次看

▲全聯今（9/23）起上架第二波日本麝香葡萄，在全台限定門市都可買到。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日本麝香葡萄近期價格崩跌，讓原本價值不斐的夢幻果物，如今能以親民價買到；而台灣各大量販超市也紛紛進口，其中全聯福利中心繼昨日首波在雙北與中部開賣後，今（23）日起第2波到貨超過7000盒，在全台限定門市上架，一盒350g「特價389元」。《ETtoday新聞雲》也整理各大通路販售規格與價格，想品嚐季節限產的頂級果物，可趁這波把握機會！

▲全聯開賣日本麝香葡萄，一盒350g「特價389元」。（圖／業者提供）



●全聯福利中心：每盒350g，特價389元

全聯於9/22 起開賣日本麝香葡萄，甜度達17度以上，一盒350g「特價389元」，與去年相比規格相同，但價格打了66折。首波到貨5000盒，在雙北與中部限定門市同步促銷；第二批到貨超過7000盒，周六（9/23）於全台限定門市上架，適合中秋送禮或搭配烤肉，實惠又體面。

▲city’super上架日本長野麝香葡萄，350g單盒399元，2盒更有特價758元。（圖／業者提供）



●city’super：每盒350g，單盒399元，2盒特價758元

位於百貨的city’super 超市以搜羅異國生鮮美食聞名，此波即日起至9/29販售「長野麝香葡萄」350g單盒399元，2盒更有特價758元，在全台8店限時限量1萬盒開賣。業者表示，日本麝香葡萄色澤翠綠、皮薄無籽，因擁有獨特的荔枝香氣，且甜度高達17度，被譽為頂級果物的夢幻逸品，過往也是消費者頂級水果送禮首選。同步也提供精裝盒，滿足消費者送禮需求。

▲city’super販售日本長野麝香葡萄，同步也提供精裝盒，滿足消費者送禮需求。（圖／業者提供）



●家樂福：每盒350g，特價399元

家樂福自9/21起限時限量開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，產地來自日本山梨縣與長野縣，也是日本最大麝香葡萄供應產區，甜度達17度以上，一口咬下可品嚐到宛如荔枝般淡雅清甜，每盒399元(350克/盒)，在全台家樂福量販/超市/線上購物/家速配限時限量1萬盒開賣，售完為止。

▲家樂福販售日本麝香葡萄，除了每盒399元，還有209元的規格。（圖／業者提供）



●愛買：每盒400~450克，特價399元

愛買量販自9/21~9/27限時7天，推出日本長野縣麝香葡萄，每盒約400~450克，特價399元，全台15家門市同步促銷，數量有限，售完為止。

●好市多：每盒約1.2KG，特價1599元

好市多進口日本麝香葡萄，產地包括岡山、山梨、長野，每盒約1.2公斤，售價1599元。

▲日本麝香葡萄今年盛產，果粒大又飽滿，不過因出口中國大陸受阻等因素，導致價格下跌。（圖／業者提供）



日本麝香葡萄由於果肉甜美，加上季節限產，一直以來價值不菲；不過今年因持續高溫，使麝香葡萄成長迅速、果粒大又飽滿，形成盛產情形，加上近來中國抵制日本產品，出口量下滑2至3成，導致麝香葡萄價格崩跌。在日本當地超市，甚至有每串最低約新台幣85元就能入手的價格，不過這些多半是小串及不成串的商品，以日本境內販售為主，在出口的商品規格要求較多。