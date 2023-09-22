女駕駛下車被撞死夫跪地崩潰　貨車司機疲勞上路...賠550萬換免囚

記者黃資真／台中報導

一名63歲王姓女子今年2月駕車行經國道6號東向1.8K處、舊正交流道時，轎車突然故障，王女將車停靠在出口槽化線上，站在一旁查看車況時，卻遭正在打瞌睡的37歲陳姓貨車司機當場撞死，上半身幾乎被撞爛。全案近日審結宣判，由於陳男以550萬與死者家屬達成和解，被依過失致死罪處6月，可易科罰金，緩刑2年。

▲景山司機打瞌睡未注意車前狀況，撞死下車查看路況的63歲王姓女子，王女丈夫目睹妻子被撞死，跪在地上痛哭。（圖／民眾提供）

此案發生在今年2月13日上午9時許，王女開車搭載先生、女兒，欲前往埔里探訪朋友，開上國道僅僅10多分鐘，車輛突然故障，王女暫時將車停靠在出口槽化線上，並下車查看狀況，而陳男當時正開著大貨車，欲運送牛奶至南投縣埔里鎮。

不料陳男疲勞駕駛上路，打瞌睡而疏未注意前方狀況，當下車輛已偏移駛出車道路面邊線，因此撞上站在路面邊線的王女，一旁直擊的丈夫與女兒全程目擊崩潰不已，丈夫更是跪在地上痛哭，直到旁人攙扶才起身。

最終王女因頭胸腹四肢創傷、顱腔破裂、體腔內出血，送醫仍傷重不治。陳男因疏於注意車前狀況，遭到檢方依過失致死罪起訴。

▲王女丈夫在事發當下癱軟跪地痛哭，在旁人攙扶下才得以起身。（圖／翻攝記者爆料網）



法官認為，陳男從事駕駛業務之人，本應謹慎注意遵守交通規則，以維護自身與其他用路人之安全，竟疏未注意車前狀況及汽車不得駛出路面邊線，並隨時採取必要之安全措施，撞碎一個美好家庭，家屬更因此承受巨大傷痛，考量陳男犯後始終坦承犯行，並以賠償550萬元達成和解，依過失致死罪處6月，得易科罰金，宣告緩刑2年。可上訴。

事實上，陳男任職的「一中交通股份有限公司」，經查證後確認隸屬景山交通公司旗下，而景山過往曾有多次要求駕駛超時工作，釀成死亡車禍的黑歷史，曾在2018年讓司機超時工作22小時，結果在國道打瞌睡時撞死2名員警和貨車司機，又在2022年發生化學槽車駕駛不慎撞上貨車司機命危，景山神隱多天才派出主管與肇事司機前往向被害家屬致意。