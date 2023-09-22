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社會 社會焦點 保障人權

BMW超車擦撞！害吉普車猛衝護欄　「高速空中翻滾9圈」驚悚畫面曝

記者白珈陽／台中報導

國道3號台中龍井段9月20日時發生一起吉普車遭撞翻覆事故，今（22）日行車紀錄器曝光，原來是一輛黑色BMW超車時，不慎擦撞該輛吉普車，導致吉普車擦撞護欄後車輛失控，連續翻滾8、9圈，畫面驚悚嚇人。整起事故造成4輛車車損，吉普車內駕駛、乘客共2人受傷，所幸沒有生命危險。

據了解，肇事的BMW當時開啟自動輔助駕駛，發現有危險時緊急右切，結果連續擦撞3車，至於詳細肇事責任，有待警方進一步調查釐清。

後方車輛的行車紀錄器顯示，吉普車行駛於外車道，一輛黑色BMW車從後方欲超車，卻擦撞吉普車左後車尾，黑車撞上中線車道的白色轎車，而吉普車遭撞後，向右偏移擦撞國道護欄，接著車輛失控翻滾多圈，差點撞上後方駛來的小貨車，最後吉普車翻覆於路中。

▲▼ 。（圖／截取自記者爆料網）

▲吉普車遭後方車輛擦撞，翻滾數圈後翻覆。（圖／截取自記者爆料網）

▲▼ 。（圖／截取自記者爆料網）

▲黑車超車不慎擦撞吉普車。（圖／截取自記者爆料網）

國道警察第七大隊表示，本案發生於20日中午國道3號南下184公里處，全案造成吉普車、黑色轎車、白色轎車、小貨車共4車有車損，吉普車內1男1女受傷，送醫治療後無大礙；另外黑車駕駛無肇事逃逸，該駕駛於事故後將車輛往前行駛一小段距離，便將車停下。詳細肇事責任將進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲吉普車翻覆在路中。（圖／民眾提供）

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