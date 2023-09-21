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親愛的我把自媒體變簡單了！「新北有課」免費Canva實作＋個人品牌經營

▲▼新北青職基地,社群平台,自媒體,新北青年局,新北有課,AI,Canva,品牌經營。（圖／新北市政府提供）

▲陳政廷老師將於10月19日以「曼陀羅思考法，改善規劃力也增加創造力」為題，帶領大家多元思考。

圖、文／新北市政府提供

社群平台普及讓自媒體成為分享創作、展現才華的舞台。新北青年局十月的「新北有課 UKO」規劃了完整的個人品牌經營講座。需要高效率和持續創作的話，新北有課有「AI 效率工作術」和「曼陀羅思考法」；需要設計排版，新北有課提供「Canva 實作」；需要行銷，新北有課還有「個人品牌經營術」。講座完全免費，名額有限，有興趣的青年千萬不要錯過！

「零基礎學排版 Canva 實作」於 10 月 23 日（一），課程時長為 3 小時，講師為中華數位設計創作協會理事長蔡雅琦，蔡理事長將手把手帶領學員用 Canva 平台製作吸引人的社群貼文模板、簡報、海報，甚至是影片，零基礎也能變成設計高手！

另外，儂儂國際媒體集團行銷副理唐婉綾 10 月 25 日（三）將帶來「自媒體時代人人都應該學會的個人品牌經營術」講座，分享她短短四個月讓公司創下流量新高的心法。透過個人品牌經營術建立基礎理論，剖析成功的個案，幫助青年朋友發現自己的獨特性，確立個人品牌定位，建立屬於自己的職場個人品牌。

▲▼新北青職基地,社群平台,自媒體,新北青年局,新北有課,AI,Canva,品牌經營。（圖／新北市政府提供）

▲余建翰老師將以「業務行銷工作坊-溝通即戰力：打動人心的職場表達技巧」兩天課程帶領大家洞悉微表情。

新北有課 UKO 的十月份課程主要是在彌平青年的學用落差，特別是在進入到職場後，需要更多工具和技巧應對實際工作的挑戰，例如「曼陀羅思考法」，讓學員可以用圖像化思考法，以不同角度延伸創意，大大提升規劃力和創造力。「業務行銷工作坊」則是透過科學觀察和情緒透解析，教精準洞悉客戶的核心需求，成為精準行銷專家。還有更多精彩課程等你來報名！

為了鼓勵大家參與課程，「新北有課UKO」特別提供多項抽獎禮品，只要參與6次課程就有機會獲得 Apple AirPods Pro II、Marshall Emberton 無線藍芽喇叭、富士拍立得相機、SAMSUNG行動電源等多項好禮！現在就趕快報名參加新北有課 UKO 的課程吧！

課程現正熱烈報名中，快來報名
9月課程報名：https://pse.is/58ujjb
10月課程報名：https://pse.is/59486l

▲▼新北青職基地,社群平台,自媒體,新北青年局,新北有課,AI,Canva,品牌經營。（圖／新北市政府提供）

▲新北青年局十月的「新北有課 UKO」規劃了完整的個人品牌經營講座。

【10月「新北有課（UKO）」課程】
課程主題：履歷自傳我可以，模擬面試一定行
上課時間：10月4日（週四）14:00-17:00
上課地點：新店天下一家204教室（新店區中興路三段219號）
上課講師：益群創意股份有限公司人才管理中心總監楊香容

課程主題：業務行銷工作坊（兩天）-溝通即戰力：打動人心的職場表達技巧
上課時間：10月11日（週三）10:00-16:30及10月16日（週一）10:00-16:30
上課地點：三重勞工中心802教室（三重區新北大道一段9號）
上課講師：源健企業有限公司業務副總余建翰

課程主題：AI好好玩，ChatGPT效率工作術！
上課時間：10月17日（週二）10:00-12:00
上課地點：板橋總圖5樓多媒體教室（板橋區貴興路139號）
上課講師：亞洲資採技術長尹相志

課程主題：曼陀羅思考法，改善規劃力也增加創造力
上課時間：10月19日（週四）10:00-12:00
上課地點：新北市板橋農會 第二大樓13樓 第6研習廳（板橋區府中路29號）
上課講師：創識智庫國際有限公司執行長陳政廷

課程主題：零基礎學排版 Canva實作
上課時間：10月23日（週一）14:00-17:00
上課地點：巨匠電腦板橋認證（板橋區中山路一段10號5樓）
上課講師：中華數位設計創作協會理事長蔡雅琦

課程主題：自媒體時代人人都應該要學會的個人品牌經營術
上課時間：10月25日（週三）14:00-17:00
上課地點：新店天下一家204教室（新店區中興路三段219號）
上課講師：城邦媒體-儂儂國際媒體集團數位行銷副理唐婉綾

課程主題：懶人圖解簡報術
上課時間：10月31日（週二）14:00-17:00
上課地點：三重勞工中心802教室（三重區新北大道一段9號）
上課講師：簡報方舟創辦人林長楊

本文由就業安定基金補助(廣告)

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關鍵字：

新北青職基地社群平台自媒體新北青年局新北有課AICanva品牌經營

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