陸續挺民營經濟　市場監管總局推出22條措施

▲大陸官方近期推出了大量支持民營經濟的措施。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監管總局近日發出《市場監管部門促進民營經濟發展的若干措施》共22條，盼能提振民營經濟發展信心，依法規範和引導民營資本健康發展。

22條措施聚焦五個方面，一是「持續優化民營經濟發展環境」，持續破除市場准入壁壘，全面落實公平競爭政策制度，強化制止濫用行政權力排除限制競爭的反壟斷執法，完善社會信用激勵約束機制，健全失信行為糾正後的信用修復機制。

二是「加大對民營經濟政策支持力度」，完善信用信息歸集共享，健全中小微企業和個體工商戶信用評級和評價體系。完善支持政策直達快享機制。

三是「強化民營經濟發展法治保障」，持續完善知識產權保護體系，完善監管執法體系，杜絕選擇性執法，健全涉企收費長效監管機制。

四是「著力推動民營經濟實現高質量發展」，支持民營企業參與標準制定，計量服務中小企業。依法規範和引導民營資本健康發展，推動平台經濟健康發展。

五是「持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍，及時推廣經驗做法，加大宣傳」。

市場監管總局強調，22條舉措的發布將極大提升民營企業謀發展、謀改革、謀創新的積極性和主動性，讓民營經濟這支生力軍更有力量，使民營經濟迎來更加廣闊的發展舞台和更加光明的發展前景。