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重振民企！　大陸國家發改委增設「民營經濟發展局」

▲▼促進民營經濟發展　陸國家發改委增設民營經濟發展局。（圖／翻攝自新華社）

▲陸國家發改委增設民營經濟發展局。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

重振民企！大陸國家發展改革委副主任叢亮4日宣布，近日，中央編辦正式批復在國家發展改革委內部，設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門工作機構，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、見實效。

大陸國新辦於4日就推動民營經濟高質量發展舉行記者會，叢亮表示，7月19日，《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》公開發布。

他指出，一個多月以來，國家發展改革委會同相關方面堅決抓好意見貫徹落實，推出了系列配套舉措，取得初步成效。促進民營經濟發展壯大是一個系統工程，涉及範圍廣、政策鏈條長、工作環節多。結合當前民營經濟發展面臨的形勢和民營經濟工作現狀，黨中央、國務院作出在國家發展改革委設立民營經濟發展局的重大決策部署。

大陸國家發展改革委副秘書長張世昕表示，民營經濟發展局的主要職責是，跟蹤了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策。建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。

張世昕說，民營經濟工作涉及面寬、政策性強，需要各個部門密切協作配合，形成工作合力。作為宏觀調控和經濟綜合部門，國家發展改革委設立民營經濟發展局，主要是立足於更好發揮統籌協調、綜合施策、促進發展的功能。

他表示，一些相關部門從各自職能角度也會有服務和促進民營經濟發展的職責，在現有工作格局的基礎上，在國家發展改革委設立民營經濟發展局，將進一步加強對民營經濟發展工作的統籌協調，鞏固拓展現有工作成果，為民營經濟發展營造更優環境，為民營經濟發展提供更加有力支持。

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