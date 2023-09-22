中秋佳節「這5生肖財運旺」　開運啟動方法一次看

▲清水孟國際塔羅小孟老師提供中秋節不同生肖的開運方式。（圖／翻攝自小孟老師臉書）
圖、文／CTWANT
中秋佳節如何添增添好運氣？清水孟國際塔羅小孟老師表示，生肖屬龍、豬、雞、猴、羊的民眾在中秋的財運會旺，可以留意不同生肖的開運方式，或許就能開運招財。
第1名、生肖龍
屬龍的人過往辛苦努力總算苦盡甘來，業績將會突飛猛進的成長，超越以往的數字，除了財運攀升，也會有很多外快可賺。
開財運方法：在紅包袋上畫個圓圈，在裡面寫上自己的姓名生日就能招來好運。
第2名、生肖豬
屬豬的人憑藉智慧和智商得到財富，若想讓運勢更好，不妨到異鄉旅遊，除了能轉運，還能發現不錯新興行業，對創業者來很有幫助，說不定會變成千萬富翁。
開財運方法：家裡廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票。
第3名、生肖雞
屬雞的人可說是揚眉吐氣，中秋前僅需跟主管提出要求，就有望獲得加薪的機會，想轉業的人也能得到比目前職務更高的待遇。
開財運方法：床頭櫃擺放金元寶造型物品，並在元寶下寫上自己的姓名生日就能好運不斷。
第4名、生肖猴
屬猴的人過去投資有套牢的話能有所回報，想置產的人能以便宜價格買到想要的資產，若與他人有財務糾紛也能解決。
開財運方法：房間內擺紅地墊能夠步步鴻運，步步高升。
第5名、生肖羊
屬羊的人會有小偏財，若身邊有不錯的投資標的物，可以投資看看藉此賺到錢，無論是股票或基金都能有好的回報率。
開財運方法：書桌抽屜擺放五帝錢能讓你充滿帝氣。
◎CTWAT提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
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