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新竹市發言人徐千晴嗆記者問題太多　竹市官員出面代為道歉

▲▼新竹市府發言人徐千晴。（圖／翻攝徐千晴IG）

▲新竹市府發言人徐千晴。（圖／翻攝徐千晴IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹市長高虹安繼豪宅、豪車爭議後再陷入都更風波。親綠網紅四叉貓（劉宇）21日貼出新竹市府媒體群組內部截圖，爆出新竹市府發言人徐千晴打電話給記者，詢問對方為何問這麼多題、為何問都要問跟別人不同的題目等，引起網友討論。

根據截圖畫面，該名記者晚間7時23分在媒體群組內表示，「最近新聞事件較多，本人依循長官指示詢問市府回應，卻得到徐發言人打電話來詢問『你今天已經問幾題了』、『為什麼都要跟別人問不一樣』、『不能統一一下嗎』等」，「請教徐發言人的說法是否代表新竹市政府發言？未來是否要規定記者一天只能問幾個問題？或者徐發言人每天統一公告有哪些問題可以問？」

▲▼四叉貓爆徐千晴不爽記者提問多。（圖／翻攝四叉貓臉書）

▲▼四叉貓貼出記者對話截圖。（圖／翻攝四叉貓臉書、徐千晴IG）

▲▼新竹市府發言人徐千晴。（圖／翻攝徐千晴IG）

對此，新竹市吳姓行政處長則於同日晚間7時56分回應，「很抱歉，發言人無心之過，請見諒」，「最近真的非常辛苦，XX及所有媒體朋友們也是很辛苦，大家都希望工作順利。相互聯繫過程中，言語或有冒犯，絕對無意也無心，我對此誠摯代表致歉，真的非常抱歉，請見諒，日後改進」。

四叉貓的貼文立刻吸引近8000人按讚留言，許多網友也到徐千晴的臉書留言，「好大的官威喔」、「自己出包，長官幫你道歉」、「為什麼要干涉新聞自由」。

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