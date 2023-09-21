幕後／一觸即發！侯友宜擬26日議會開議前請假　藍沙盤推演攻防戰

▲侯友宜擬於26日新北市議會開議前請假 。（圖／記者宋良義攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜結束訪美8天鐵人行程，將於明（22）日清晨抵達台灣。侯友宜返台後，首先將面對新北市議會26日開議，不過據了解，侯本人雖然傾向做完施政報告再請假，但競辦及藍營人士則認為在施政報告前就應正式請假，「越快越好」全心投入選戰。

從新北市議會定期會排程可看出，26日開議，27日就是安排「市長施政報告」。近侯人士分析，依照侯友宜的個性，他一定會想要去做完施政報告，有始有終的感覺；不過他建議，越早請假越好，現在離選戰已經越來越近，只剩3個多月，應該全力衝刺大選。

一名新北國民黨議員指出，侯其實到不到議會做施政報告都可以，黨團已做過多次沙盤推演，面對綠營攻擊他們也做好萬全準備，且22日訪美後回台後，侯恐怕沒太多時間準備施政報告，應該在26日就請假全力轉換成戰鬥模式，反正請假已是既定事實，不需要再拖延。

新北市議長蔣根煌表示，他尊重侯友宜個人的想法，但侯起步已比其他候選人還要晚，既已決定要爭取大位，背負許多人下架民進黨的期望，適當時間該請就請。

至於侯友宜若請假，誰會去進行施政報告，據了解，市長請假，在市政府的行政裡面有代理順序，拿「甲章」的第一副市長會直接代理，目前「甲章」的第一副市長為劉和然，因此代替侯去施政報告的最有可能是劉，而劉代理市長的可能性也極高。

