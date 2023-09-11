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社會 社會焦點 保障人權

看過來！新北分署拍賣「詐團保時捷、愛馬仕」　帥哥美女拍片促銷

記者黃哲民／新北報導

行政執行署新北分署受新北地檢署之託，將於後天（13日）上午10點起，公開拍賣詐騙集團嫌犯被查扣的2輛進口名車與14只名牌精品包，為求使命必達，新北分署動員所屬拍攝商品展示片，標榜全部拍賣品高貴不貴，自用、贈禮或投資均適宜，號召有興趣的民眾把握機會搶便宜，拍賣所得將用於分配歸還詐團受害人。

▲▼行政執行署新北分署受新北地檢署囑託，將於13日拍賣詐團被扣押名車與精品包，新北分署動員所屬共同拍攝廣告片衝買氣。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲行政執行署新北分署拍片促銷法拍精品包，分別由美女主任行政執行官（左）、氣質會計主任（右）展示等候拍賣的2款愛馬仕名牌包。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署此次排定的拍賣物，都屬刑案偵查中的扣押物，新北分署動員俊男美女執行官、氣質會計主任共同拍攝促銷照片影片，畫質相當專業，擺拍不輸職業模特兒。2輛等候有緣人的進口名車，其中1輛是PORSCHE（保時捷）PANAMERA DIESEL的黑色4人座五門轎跑，柴油渦輪引擎、排氣量2967cc，2013年9月出廠，新車價逾400萬元，已行駛里程數15萬8181公里，尚欠車貸56萬餘元、交通罰單1萬1400元與2023年燃料費4320元。

第2輛是Mercedes-Benz（賓士）A200白色5人座4門轎車，汽油渦輪引擎、排氣量1332cc，2019年3月出廠，新車價約180萬元，已行駛里程數2萬6815公里，尚欠車貸21萬餘元、交通罰單600元。

▲▼行政執行署新北分署受新北地檢署囑託，將於13日拍賣詐團被扣押名車與精品包，新北分署動員所屬共同拍攝廣告片衝買氣。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲▼行政執行署新北分署受新北地檢署囑託，將於13日拍賣詐團被扣押的2輛進口名車，上圖為PORSCHE（保時捷）PANAMERA DIESEL黑色4人座五門轎跑，下圖為Mercedes-Benz（賓士）A200白色5人座4門轎車。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署表示，欲投標購買這2輛車的民眾，須在13日上午9點30分到10點間，到新北分署憑身分證明文件登記參與競買，並由執行人員陪同到新北分署大樓地下停車場實地看車，上午10點起在11樓第1會議室採1車1標方式依序拍賣、不定底價，得標者應現場付清價款外加每輛車3000元鑑定費，並須還清貸款與罰單、稅費，取得清償證明才能過戶領車。

此外，同日還將拍賣14只精品包與皮夾，包括古馳（GUCCI）、博柏利（BURBERRY）、思琳（CELINE）、羅意威（LOEWE）、普拉達（PRADA）、迪奧（DIOR）、寶格麗（BVLGARI）、愛馬仕（HERMES）皮夾、與LV（LOUIS VUITTON）等名品，包包與皮夾均有序號但未附保證卡，鑑定初步判定都是原廠真品。

新北分署表示，欲投標購買的民眾，同樣須在13日上午9點30分到10點間，親赴新北分署憑身分證件登記取得競買資格，並在這段時間內由執行人員陪同在11樓第1會議室驗貨，上午10點起採1物1標方式依序拍賣、不定底價，得標須負擔每只名牌包與皮夾鑑定費600元，連同價款繳清後就可領走。

新北分署表示，參與競買應自行將成本列入考量，原則以出價最高者得標，但拍賣官若認為所出最高價顯不相當者，可不予拍定，相關資訊均以本件拍賣公告記載為準，請民眾自行上新北分署官方網站(https://www.pcy.moj.gov.tw/)首頁「動產拍賣」專區點閱拍賣公告。另新北分署將全程以臉書直播，歡迎民眾上線觀看。

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