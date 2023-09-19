換你被騙了！被害人「整疊千元鈔票」太誘人　20歲車手被釣出遭逮

▲被害人秀出整疊千元大鈔太誘人，20歲車手被釣出栽了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

換你被騙了！高雄一名被害人先前遭詐騙集團騙走60萬積蓄，事後為了要將這群不法份子繩之以法，他決定秀出整疊白花花的千元大鈔，再度約出詐團成員。果不其然，一名20歲的車手依約前來面交，要取走被害人的170萬時，當場遭到埋伏的警方制伏逮捕。

林園分局大寮分駐所接獲民眾報案，稱自己投資遭到詐騙60萬元，但該詐騙集團發現他還有其他積蓄，仍然不斷跟他聯繫，企圖把他的積蓄詐騙殆盡。被害人後續與警方達成共識，決定一同將這個不法份子繩之以法。

▲20歲車手被整疊鈔票釣出，最後遭到埋伏警痛逮栽了。（圖／記者賴文萱翻攝）

9月14日下午，被害人與詐騙集團約好面交的時間地點，警方則提早到場埋伏佈建，原本到了約定好的時間，詐騙集團卻突然說人手不足，無法前往。

原以為要前功盡棄時，被害人決定拍照，向詐團秀出整疊白花花的千元大鈔，不久後，果然有一名詐騙集團成員趕到現場，準備收下被害人的170萬。

警方見狀後立即衝出，當場將這名20歲的張姓車手逮捕，讓這名車手開心的心情，瞬間從天堂掉到地獄，偵訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。