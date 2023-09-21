聽見「吸鼻、清喉嚨、吃麵聲」就暴怒！研究：可能得了「這種病」

▲「恐音症」患者聽見生活中的聲響容易暴怒或恐慌。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

「恐音症」（misophonia，也譯作恐聲症）患者常會被生活常見的聲響惹惱或深感痛苦，從吸鼻子、清喉嚨、咳嗽、指關節啪啪聲，到情侶接吻發出的聲音，都可能「觸發」患者的強烈負面反應，而且有這種困擾的人遠比大家想像中的還要多。實驗證實，恐音症嚴重影響了18.4%受試者的生活，然而僅有2.3%的患者意識到自己患有「恐音症」，且只有13.6%的人聽過這種病症。

據《每日郵報》的報導，這項3月發表在科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS ONE）上的英國研究發現，772名受試者中有將近1/5分，大約18.4%的人患有恐音症，而且男女同樣常見，患者的平均年齡則落在43歲，但其中僅2.3%的受試者自認患有恐音症，聽說過此症的人更只佔13.6%。

對此，研究作者之一、倫敦國王學院研究員維托拉圖（Silia Vitoratou）也指出，該項研究顯示，大多數恐音症患者根本不知道要用什麼名稱描述自己的感受。

該項研究共列舉了咀嚼聲、噴嚏聲、時鐘滴答聲等37種常見噪音觸發源，以及25種反應，並以此辨識出恐音症的「危險訊號」，當患者聽到正常的呼吸聲或吞嚥聲時會備感壓力，那很可能就是患有恐音症，這類人通常都會有「應戰或是逃避」（fight or flight）的反應，並因此產生痛苦、憤怒、恐慌等情緒。

對此，牛津大學實驗心理學系研究員葛雷格里（Jane Gregory）博士則指出，「恐聲症患者不僅會被聲音惹惱，當人們無法擺脫不愉快的聲音時，恐聲症還會讓人產生無助感及備受束縛的感覺。」她在最近出版的新書「Sounds like Misophonia」中也探討了「恐聲症」背後的成因，以及如何幫助患者改善病症。

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