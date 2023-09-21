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「電動大客車補貼」提高！上限160萬　載客人次越多補助越多

▲台南市長黃偉哲力推電動公車政策，2022年6月起還加入鴻海集團旗下鴻華先進研發的電動公車「Model T」，該公車造型亮眼吸睛，至年底將有16輛陸續上路，為古都增添時尚科技風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲環境部今天公告對電動公車補助方式，改為根據實際營運里程及載客人次提供營運補助。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

為落實2030公車全面電動化目標，環境部今（21日）公告「補助電動大客車營運作業要點」，將以往直接補助車體費用，改為依電動公車實際營運里程及載客人次提供營運補助，補助上限並由150萬元提高至160萬元，以鼓勵業者營運於高運量路線，提高減碳成效。預估可再減少6.2萬噸二氧化碳及1450噸空氣污染物排放。

環境部表示，為推動國家2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」目標，行政院在今年5月26日核定交通部與環境部共同提報「2030年客運車輛電動化推動計畫」。而環境部負責辦理電動大客車營運補助，希望藉此鼓勵客運業者盡早淘汰柴油公車更換為電動公車，並優先投入於高運量、高里程的營運路線，進而減少私人運具使用，發揮大眾運輸之效能，兼具減少減碳及減污效益。

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環境部指出，在111年以前，環境部提供150萬元的一次性車體補助，而從112起申請案，則改依電動公車實際營運里程及載客人次執行營運補助，不再單純補助汰換車體，並提高每輛補助上限為160萬元。而補助分4年核撥，對象為公路汽車及市區汽車客運業，依照每車實際營運里程及載客人次核予補助。而考量城鄉差異，這次補助也針對六都以外的縣市及東部、離島，在載客人次補助訂定差別費率，以提升各縣市業者汰換電動公車的誘因。

環境部預估，從113年至119年，市區公車加上部分一般公路客運及國道客運車輛之汰換需求約1萬2170輛，預期全面電動化後行駛過程零碳排，二氧化碳每年可減量30.7萬噸，空氣污染物每年可減量4327噸。這次營運補助，將可促使業者優先將電動公車營運於熱門路線，預計可替代部分私人運具使用，將可再減少6.2萬噸二氧化碳及1450噸空氣污染物排放，達到減碳及減空污共利效益。

除本次公告之電動公車營運補助外，環境部也推動空氣污染減量效益媒合制度。環境部表示，客運業者將老舊柴油公車汰換為電動公車後，還可領取空氣污染減量效益補助3萬元，或透過「車輛汰舊換新抵換媒合平台」媒合並售予有需求的環評開發單位，領取更高的收購價金（至少19萬元）。

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