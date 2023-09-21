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2025開徵碳費！公民團體籲每噸500元起跳「目標3000元」

▲▼2025開徵碳費，公民團體呼籲從每噸500元起徵，目標在2030年為3000元。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部預計2025年開徵碳費，公民團體呼籲從每噸500元起徵，目標在2030年達到3000元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據環境部目前規劃，碳費將從2025年開始徵收。公民團體今（21日）批評，此舉不僅讓碳費收取延宕一年，每公噸碳費為新台幣300元，讓人擔憂環境部是否有心盡早收費，呼籲環境部今年底前確定碳費起徵費率，且每噸從500元起徵，而非300元，並在2030年時增加到每噸3000元為目標，希望透過逐年調升來落實世代正義與污染者付費原則。

環境部氣候變遷署在8月底揭牌，環境部對外說明碳費徵收期程，規畫以明年2024年的排放量做為基準計算，2025年實際徵收；並會配合自主減量計畫提供優惠費率。而全台500多家年排放2.5萬噸的排放源，將在2025年繳交第一筆碳費。

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不過，公民團體今天召開記者會，批評環境部今年近8個月時間，只預告修正氣候法相關的四個草案，其中除了碳盤查和查驗機構管理辦法以外，另外兩個都是有關碳抵換和交易的相關草案，加上2025年才開始徵收碳費，並搭配優惠費率制度，不僅延宕一年，還大開後門給廠商，讓公民團體疑惑環境部是否有心盡早收取碳費，加速減碳進程。

環境權保障基金會研究員林彥廷指出，環境部花費大半年處理碳權交易，已經快把碳權相關子法預告完畢，輔導成立碳權交易所，但至今未看到碳費子法，恐怕導致碳費收取時程有延後。環境部作法根本是本末倒置，應該先把碳費制度訂好，因為碳費才是對台灣真正有效的減碳工具，呼籲環境部在年底前確定碳費起徵費率。

台灣氣候行動網絡研究中心研究總監趙家緯也批評，目前環境部訂立碳費每公噸徵收300元，只反映5%的外部成本，無法2030年達成減碳目標，所以碳費起徵費率訂立，應該依循「逐步反應外部成本、克服台灣工業減碳惰性、接軌國際碳定價」等三原則，故碳費應該從每公噸500元起徵，同時沒有優惠費率，並逐年調升，2030年達到每公噸3000元，才能跟上國際水準。

台灣大學社會學系副教授劉仲恩則認為，環境部的碳費優惠費率規劃根本是多此一舉，碳費上給予廠商明確價格，能讓廠商能根據排碳成本做出因應策略，包括汰換設備等，才能讓政策發揮優點，但目前優惠費率作法徒增行政成本，更可能導致失焦。

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