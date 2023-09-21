東莞推人才購房補貼　拿諾貝爾獎就有4200萬元

▲東莞。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省東莞市近日將「特級人才」的購屋補貼從原先的250萬元人民幣（約1060萬元新台幣）提高到了1000萬元（4230萬元新台幣）。不過，特級人才的要求非常高，必須是諾貝爾獎得主，或各國的科學院院士，或擔任過世界知名大學的校長。

根據中國新聞周刊報導，與不少城市相比，東莞光是購物補貼就提供特級人才1000萬元人民幣，是非常具有競爭力的。

從同樣推出「人才強市25條」和「重點產業人才7策」兩項人才新政的江蘇省會南京為例，其9月19日發出的人才新政顯示，對引進的頂尖人才，給予300萬元的安家補貼。

根據東莞的規定，特級人才目錄包括32大類，包含諾貝爾獎得主；中國國家最高科學技術進步獎得獎者；中國、美國、德國、英國、法國、日本、加拿大等國的科學院院士、工程院院士；（擔任過）世界知名大學校長；世界500強企業總部執行長、技術長或技術研發負責人等人才等。

值得注意的是，東莞評定的特級人才，不僅包括科技創新層面的人才，還囊括不少文化、體育類人才，比如世界著名樂團首席指揮、藝術總監、首席演奏家；近5年直接培養出奧運冠軍的主教練等。

東莞市人力資源與社會安全局相關工作人員透露，先前已成功引進特級人才，但不便透露人數與名單。

對於東莞大幅提高人才補貼的原因，廣東社科院經濟學研究員丁力認為，東莞當下面臨的問題，與其產業發展的歷程息息相關，「東莞的製造業，興起於為外貿訂單加工、組裝。東莞一直以『世界工廠』著稱，製造業佔比很大，但自有知識產權相對不足，對外依存度很高。在全球產業分工當中，算不上高端。在人工、土地、能源等低成本優勢慢慢消散以後，東莞的製造業面臨較大的轉型升級考驗。」

丁力還說，除了高福利吸引人才，自身培養人才是非常關鍵一步，「東莞目前高校情況不容樂觀，雖然是萬億GDP城市，但僅有東莞理工學院、廣東醫科大學兩所公辦本科。」