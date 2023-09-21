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社會 社會焦點 保障人權

身揹3條通緝！嘉義男亂倒廢棄物被盤查　竟摸黑跳魚塭落跑

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義洪姓男子疑似和另名同夥以挖土機亂倒廢棄物，被警方盤查時，先報假身分想脫罪，被識破後又轉身狂奔，讓4名員警在背後狂追，洪男卻趁著天黑視線不清，跳入魚塭逃亡。警方派出橡皮艇搜救仍找不到人，查詢洪男身分後，發現他是身揹廢棄物清理法、恐嚇罪等3罪通緝犯，今(21)日仍繼續找尋洪男下落。

▲▼嘉義洪男疑似傾倒廢棄物被警方盤查，竟跳入魚塭逃亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義洪男疑似傾倒廢棄物被警方盤查，竟跳入魚塭落跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

布袋分局過溝派出所於昨(20)日20時許接獲報案，有民眾稱於過溝貴舍里附近土地疑似有挖土機傾倒廢棄物情事，經會同環保局稽查人員到場，對現場2名可疑男子實施盤查。

其中洪姓男子於警方盤查過程中謊報身分，且與相片資料明顯不符，令員警覺察有異，幾經盤問後洪男才支支吾吾說出真實身分，正當警方查證時，洪男突然轉身跑往後方廢棄魚塭，趁夜色昏暗跳入該魚塭內逃亡，警方查詢後發現洪男竟是身揹3條廢棄物清理法及恐嚇罪之通緝犯。

警方因擔心洪男發生危害，立即通報消防局派員協助搜救，並出動橡皮艇搜尋洪男下落，惟搜救行動持續數小時仍無所獲，警消人員出於天色昏暗及安危考量，預計於今(21)日繼續找尋洪男下落。

布袋分局呼籲民眾如因案被通知到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分，更勿為了躲避司法而拿自己的生命開玩笑。

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