　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 17升級陣痛！電池續航變差　外媒曝「一周可恢復」

▲更新iOS 17後電池續航變差。（圖／Apple Insider）

▲更新iOS 17後電池續航變差。（圖／Apple Insider）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 17正式版公布，許多用戶都想要搶先升級新系統，不過往年也曾發生，新系統上線後更新，對手機電池的消耗量異常得大，不過外媒Apple Insider也表示，這些異常狀況，通常會在一周之內趨近穩定。

報導指出，每當蘋果發布iPhone作業系統的重大更新時，接下來的幾天都會有大量關於電池的問題反饋，尤其是在續航方面。電池消耗更快的主要原因是 Spotlight 必須重新索引 iPhone 上的所有檔案，重新搜索可以讓用戶在 iPhone 上快速接收搜尋結果。

重新索引手機上的所有檔案需要時間，預計需要幾天才能完成。在此期間，用戶可能會發現 iPhone 在執行搜尋和其他任務時運行速度有點慢，電池的消耗速度可能比平常更快。

一旦建立了新的資料庫，將立即減少日常處理負載，從而提高 iPhone 的反應時間，也可以恢復電池原先的續航能力。報導也指出，一般來說只需等待手機完成設定即可，如果超過了一周以上，可能就需要聯絡蘋果客服進行處理。

不過今年的iOS 17更新，電池續航變差可能還有另一個原因，由於新功能和運行作業系統已經對舊 iPhone 造成負擔，所以會造成電池損耗增加，隨著功能的添加和改進，手機也需要更多的處理能力才能負荷，因此老機型的用戶也可以選擇不升級到 iOS 17。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
台灣高通裁員　傳至少200人「資遣費曝光」！
快訊／「百隻虎頭蜂狂螫」2男全身發黑亡　相驗結果曝
快訊／柯文哲怒了！　「我直接挑戰賴清德」
侯友宜抱出的南非武官之子　舊金山相擁「沒侯就沒我」
翻覆普悠瑪號「尋獲牙齒、背包」　還有13塊小碎骨
LIVE／女高中生白眼惹怒她！李昂嗆蔣萬安取消博愛座　北市府
快訊／臨時工8樓直墜1樓　腦漿外溢慘死
買「捷奧10天6萬9」卻不出團！　旅行社一句話夫妻氣炸
許瑋甯整理外公遺物　「小紙條」一打開看哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 17升級陣痛！電池續航變差　外媒曝「一周可恢復」

iPhone 15 Pro Max為何不直上10x長焦？蘋果官方解釋了

iPhone 11更新iOS 17「可以口罩解鎖了」！他驚：疫情時都不能用

三大電信iPhone 15首賣優惠登場！　舊換新最高折3萬5000元

iOS 17「消失的三全音」有救了！4步驟簡單改回來

致伸攜手摩爾斯微電子　推WiFi HaLow智慧居家門鈴

蘋果地圖「環視」功能要來了　官方列表已包含台灣

中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

實測iPhone 15系列續航力！第一名「長達9小時」　他驚：贏過Pro

iOS 17系統大升級！8大新功能曝光　3機型無法使用

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

iOS 17升級陣痛！電池續航變差　外媒曝「一周可恢復」

iPhone 15 Pro Max為何不直上10x長焦？蘋果官方解釋了

iPhone 11更新iOS 17「可以口罩解鎖了」！他驚：疫情時都不能用

三大電信iPhone 15首賣優惠登場！　舊換新最高折3萬5000元

iOS 17「消失的三全音」有救了！4步驟簡單改回來

致伸攜手摩爾斯微電子　推WiFi HaLow智慧居家門鈴

蘋果地圖「環視」功能要來了　官方列表已包含台灣

中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

實測iPhone 15系列續航力！第一名「長達9小時」　他驚：贏過Pro

iOS 17系統大升級！8大新功能曝光　3機型無法使用

向蕙玲錄音一半「百歲嬤突出狀況」　崩潰淚崩急奔老家！

搭公車「1行為」害她縮到快抽筋！　一票同感：碰到就該收斂了

外送員送貨被「最致命響尾蛇」咬傷　立即毒發倒地重傷搶救中

這段區間測速「僅700公尺」被酸爆！內行曝原因：不是為了抓超速

高通中國裁員資遣費最高「N+7」　撤上海研發中心

恭喜大馬網紅拿督賽「求婚成功」！　交往5年報喜：她說願意了

上班族意外與部長買進「三鐵共構」同社區　樂喊：好幸福

農業部指示進口蛋標國產　「實質轉型」變「實質犯法」

曾是性別平權先鋒！律師點破「李昂最大錯誤」：散發莫名腐敗味

解釋進口蛋政策、執行過程　農業部：設置公開專案進口雞蛋專區

3C家電熱門新聞

iOS 17「消失的三全音」有救了！4步驟改回來

三大電信iPhone 15首賣優惠登場！　舊換新最高折3萬5000元

iPhone 15系列續航力曝！1機型比上一代還慘

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

快訊／全球首發！iPhone 15「全系列開箱」

蘋果地圖「環視」功能要來了　官方列表已包含台灣

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名2機型：沒換過電池

實測iPhone 15四款機型續航力！第一名長達9小時

蘋果iOS 17預設通知鈴聲變了！果粉求改回「三全音」

中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

致伸攜手摩爾斯微電子　推WiFi HaLow智慧居家門鈴

iPhone 15開賣倒數2天　中華電信已出現排隊民眾

專家推4族群閉眼買iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max為何不直上10x長焦？蘋果官方解釋了

更多熱門

相關新聞

iOS 17驚喜！　6款可愛表情符號爆明年初更新

iOS 17驚喜！　6款可愛表情符號爆明年初更新

蘋果新 iPhone 15正式對外發佈後，Unicode 聯盟也正式批准新的表情符號字符，將從 2024 年開始在智慧型手機使用。最新的 Unicode 15.1 表情符號包括鳳凰、酸橙、可食用蘑菇、垂直搖頭、水平搖頭和斷鍊。

蘋果iOS 17預設通知鈴聲變了！果粉求改回「三全音」

蘋果iOS 17預設通知鈴聲變了！果粉求改回「三全音」

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

果粉快更新！　iOS 17正式版終於發佈

果粉快更新！　iOS 17正式版終於發佈

關鍵字：

iOS 17

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

好味小姐心碎宣布YT、Podcast節目停更

Stray Kids出車禍！3成員在車上「急就醫檢查」

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

更多

最夯影音

更多
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面