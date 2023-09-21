iOS 17升級陣痛！電池續航變差　外媒曝「一周可恢復」

▲更新iOS 17後電池續航變差。（圖／Apple Insider）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 17正式版公布，許多用戶都想要搶先升級新系統，不過往年也曾發生，新系統上線後更新，對手機電池的消耗量異常得大，不過外媒Apple Insider也表示，這些異常狀況，通常會在一周之內趨近穩定。

報導指出，每當蘋果發布iPhone作業系統的重大更新時，接下來的幾天都會有大量關於電池的問題反饋，尤其是在續航方面。電池消耗更快的主要原因是 Spotlight 必須重新索引 iPhone 上的所有檔案，重新搜索可以讓用戶在 iPhone 上快速接收搜尋結果。

重新索引手機上的所有檔案需要時間，預計需要幾天才能完成。在此期間，用戶可能會發現 iPhone 在執行搜尋和其他任務時運行速度有點慢，電池的消耗速度可能比平常更快。

一旦建立了新的資料庫，將立即減少日常處理負載，從而提高 iPhone 的反應時間，也可以恢復電池原先的續航能力。報導也指出，一般來說只需等待手機完成設定即可，如果超過了一周以上，可能就需要聯絡蘋果客服進行處理。

不過今年的iOS 17更新，電池續航變差可能還有另一個原因，由於新功能和運行作業系統已經對舊 iPhone 造成負擔，所以會造成電池損耗增加，隨著功能的添加和改進，手機也需要更多的處理能力才能負荷，因此老機型的用戶也可以選擇不升級到 iOS 17。