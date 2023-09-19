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果粉快更新！　iOS 17正式版終於發佈

▲iOS 17正式版將釋出。（圖／9to5mac）

▲iOS 17正式版釋出。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果終於發布 iOS 17 和 iPadOS 17 ，iOS 17與iPhone XR、iPhone XS 及更高版本兼容，而 iPadOS 17 在iPad mini 5 及更高版本、iPad 6 及更高版本、iPad Air 3 及更高版本、第二代 12.9 吋iPad Pro及更高版本上運行，所有 11 吋iPad Pro‌ 型號，以及 10.5 吋iPad Pro‌。

蘋果的更新軟體版本號為 21A329，可透過前往設定中的「一般」找到「軟體更新」，以無線方式下載到符合條件的 iPhone 和 iPad 上。由於需求量很大，新版本可能需要一段時間時間讓所有用戶更新。

iOS 17 在去年鎖定螢幕更新的基礎上進行了擴展，添加了交互式小工具和待機功能，這是一項新功能，可在充電時將 iPhone 變成迷你家庭中心。現在可以實時查看語音郵件轉錄，並在FaceTime中留下影片訊息。‌FaceTime‌ 現在也可以在運行 tvOS 17 的Apple TV上運行。

借助 NameDrop，只要將兩部手機碰在一起就可以交換聯絡資訊、Safari 中的隱私瀏覽通過Face ID鎖定更加安全，並且健康應用程序中現在有新的情緒追蹤功能。密碼可以在iCloud鑰匙串中共享，AirTags也可以在家庭成員之間共享，此外AirPods Pro還提供了新功能。蘋果還為Siri、郵件、提醒、便箋、主頁等進行更新。

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