iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

▲iOS 17。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果最新作業系統 iOS 17 在6月發佈，為 iPhone 帶來了一系列新功能和變化。經過三個多月的 Beta 測試，免費軟體更新終於發布，適用於 iPhone XS 及更新機型。 iOS 17 中 有 8 項關鍵功能，更多功能將於今年稍晚推出。

待機模式

最新的待機模式可提供一目了然的訊息，iPhone 只要側放並充電時，就可以從遠處查看定制的界面，可以顯示各種風格的時鐘、日曆、最喜歡的照片、天氣預報、音樂播放控件、小工具等。

▲待機模式。（圖／MacRomors）

聯絡人海報

iOS 17 可以創建自定義的聯絡人海報，會在他人的 iPhone 上接聽電話時顯示。海報可以包含照片或表情，字體和背景顏色也可以自定義。該功能可在內建電話App中使用，也可用於第三方電話相關App。

NameDrop

這項新功能可以讓用戶通過將 iPhone 靠近來輕鬆共享聯絡人訊息。兩個人都可以選擇他們想要共享的具體電話號碼或電子郵件，也可以共享他們的聯繫人海報。

▲NameDrop。（圖／MacRumors）

實時語音信箱

當有人留下語音郵件時，實時語音郵件可在螢幕上提供實時轉錄。如果用戶認為語音郵件很重要，他們可以在收聽留言時接聽電話。蘋果表示，被運營商識別為垃圾郵件的電話不會被轉錄，而是會立刻拒接。

互動小工具

iPhone 上的主螢幕、鎖定螢幕和新的待機模式中都可以使用交互式小工具。蘋果給出了一些交互式小工具的用途示例，包括將提醒標記為已完成、播放或暫停歌曲或播客以及控制Home App，隨著第三方 App 的更新，未來還會有更多的可能性。

自動更正

蘋果表示，iOS 17 包含最先進的單詞預測語言模型，將極大改善 iPhone 上的自動更正功能。打字時，機器學習將比以往更準確地糾正錯誤。此外在打字時也會出現輸入建議，手機有可能可以自動完成用戶想要輸入的文章。

蘋果離線地圖

蘋果地圖正在設法追上 iOS 17 上Google地圖的一項關鍵功能，能夠下載地圖供離線使用。蘋果表示，當 iPhone 未連接網絡或 Wi-Fi 網絡時，用戶可以下載特定地圖區域並使用路線導航、查看預計到達時間、查找地點等。

▲蘋果離線地圖。（圖／MacRumors）

「嘿 Siri」縮寫為 Siri

蘋果簡化在 iPhone 和其他 Apple 產品（包括 iPad、Mac、HomePod 和最新的 AirPods Pro）上調用 Siri 的語音命令。用戶現在只需說 Siri 即可啟動語音助手。