選妃級美女荷官雲集！台中這賭間拚場金錢豹　警抄出5600萬賭資

▲警方現場查獲荷官、賭場負責人、工作人員、賭客等85人。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市1名陳姓男子上月中旬被發現在租屋處輕生，警方調查發現陳男因賭博欠債數百萬無力償還，才有輕生念頭。檢警成立專案小組，昨（10）前往陳男生前常出入、位於龍頭酒店金錢豹後方巷弄地下大型賭場，一舉查獲美女荷官、賭客、現場負責人等85人，並查扣現金近百萬元、可1比1兌換新台幣的5600多萬籌碼，規模驚人。全案訊後相關工作人員依賭博罪嫌移送；賭客則依社維法裁處。

台中市第三警分局8月間受理民眾輕生案件，1名陳姓男子（24歲）因家屬多日聯繫不上，經女友報案協尋，警方循線發現陳男已陳屍南區租屋處，立即連繫家屬處理後事。後續警方與家屬懇談，得知陳男經常出入台灣大道二段某地下室大型賭場，更因熱衷「百家樂」欠下數百萬賭債，無力償還產生輕生念頭。

第三警分局與賭場轄區第六警分局共組專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。經多日埋伏蒐證，聲請搜索票獲准，昨日連同特勤警力前往查緝。

據查，該賭場位於金錢豹酒店後方巷弄某社區大樓地下室，極具隱蔽性，賭客入場還須加入會員並通過機器面部辨識，才方可入場，此外場地開闊，使用價值54萬元的高級洗牌機，荷官更是經過細心挑選，美女如雲，賭場並提供免費飲食，讓賭客流連忘返。

▲該賭場使用價值54萬元的高級洗牌機。（圖／記者許權毅翻攝）

檢警突破賭場大門，一舉緝獲現場負責人、荷官、實習荷官、櫃台、安管、賭客，數量竟達85人之多，須動用警方大巴士接送3趟才能完成；警方在現場亦查扣賭資近百萬元、兌換新台幣1比1的籌碼5600餘萬，另有點鈔機、洗牌機、各式賭具、監視器、通訊設備、賭桌、電動麻將桌等贓證物。

▲警方出動警用巴士載運犯嫌。（圖／記者許權毅翻攝）

全案訊後賭場工作人員以刑法賭博罪嫌移送地檢署偵辦，賭客則依社維法裁處。