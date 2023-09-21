中秋＋國慶「國道客運優惠」一次看　花東租車、搭車都有好康

▲中秋國慶連假國道將湧入車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

下周五（9/29）開始就是為期三天的中秋連假，下下周六（10/7）起還有四天的國慶連假，交通部公路局自9/28至10/1、10/6至10/10推出全國性國道（公路）客運優惠，另9/29至10/1、10/7至10/10推出東部限定優惠，包括租賃優惠、住宿或搭台灣好行者搭東部國道客運享優惠。

公路局自9/28至10/1、10/6至10/10推出全國性國道（公路）客運優惠，包含88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

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另9/29至10/1、10/7至10/10推出東部限定優惠，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵200元、租機車者折抵100元）。

第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。

▲連假期間搭台灣好行轉國道有優惠。（圖／花蓮縣政府提供）

公路交通部分，預估中秋節及國慶日連續假期車潮將分別自9/28下午及10/6下午起陸續出現；中秋節連續假期觀光旅遊車潮將於9/29至10/1於各大風景旅遊熱點湧現，國慶日連續假期觀光旅遊車潮將於10/7至10/10湧現；中秋節及國慶日連續假期返回工作地車潮預計分別於9/30下午及10/9下午開始陸續出現。

公路局預測省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道（如：台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段等）、銜接高速公路路段（如：台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道及台88線鳳山~五甲路段等）及重要觀光風景地區鄰近路段（如：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台9甲線新店~烏來路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段等)。